Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trainee

Cinco empresas abrem vagas para jovens trainees

Oportunidades são destinadas a jovens formados em até dois anos e com fluência em inglês; veja as inscrições abertas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 13:11
Oportunidades para jovens recém formados para atuar em grandes empresas Crédito: Pixabay
Jovens formados há dois anos e que querem fazer carreira em uma grande empresa devem ficar atentos. Cinco companhias estão com inscrições abertas para os Programas de Trainees. Algumas seleções exigem que o candidato tenha inglês avançado e vivência no exterior. 
Os salários não foram divulgados. Há chances para formados em Economia, Administração, Engenharia Mecânica, entre outros. 

Veja Também

Saiba como intercâmbio pode mudar sua carreira profissional

Caminhos para subir na carreira e passar de estagiário a chefe

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS

Marisa 
  • A oferta é de 10 vagas em São Paulo para profissionais com graduação concluída entre 2017 e 2019 em Administração, Economia, Engenharia (todos os tipos), Marketing e Moda. Dentre os diferenciais de avaliação, estarão vivências no exterior e voluntariado. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para viagens.
  • Salário: não informado
  • Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site do Camacho Consultores 
Nouryon 
  • A oferta é de cinco vagas para profissionais formados há, no máximo, dois anos, nos cursos de Engenharia das áreas Química e Mecânica. É necessário ter inglês nos níveis avançado ou fluente e as vagas são preferencialmente para as fábricas da Nouryon em Imperatriz, no Maranhão e Eunápolis, na Bahia.
  • Salário: não informado
  • Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site

Britânia Eletrodomésticos SA
  • A seleção é aberta a candidatos com graduação concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, nos cursos de Administração, Engenharia, Psicologia, Ciências Contábeis, Economia, Design Gráfico, Marketing, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. É preciso ter inglês intermediário.
  • Salário: não informado
  • Inscrições: até 19 de fevereiro no site
C&A 
  • As vagas são para Trainee Comercial, com atuação nas áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para Liderança Distrital de Loja, com atuação em Operações de Lojas. Os candidatos precisam ter formação concluída entre dezembro de 2015 e 2019. É desejável ter experiência em qualquer segmento e inglês avançado. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em Barueri, Alphaville (SP).
  • Salário: não informado
  • Inscrições: até o dia 24 de fevereiro pelo site 
Stone 
  • As vagas não possuem requisitos de cursos ou formação específica e aceita qualquer candidato com mais de 18 anos. Sem número pré-definido de vagas para contratação, o Recruta Stone possui nove fases. Mesmo os inscritos que não forem aprovados como recrutas podem ter chance de contratação em outras áreas da empresa.
  • Salário: não informado
  • Inscrições: até 12 de março pelo site do Recruta Stone
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados