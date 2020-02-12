Cinco empresas abrem vagas para jovens trainees

Jovens formados há dois anos e que querem fazer carreira em uma grande empresa devem ficar atentos. Cinco companhias estão com inscrições abertas para os Programas de Trainees. Algumas seleções exigem que o candidato tenha inglês avançado e vivência no exterior.
Os salários não foram divulgados. Há chances para formados em Economia, Administração, Engenharia Mecânica, entre outros.
CONFIRA AS VAGAS ABERTAS
Marisa
- A oferta é de 10 vagas em São Paulo para profissionais com graduação concluída entre 2017 e 2019 em Administração, Economia, Engenharia (todos os tipos), Marketing e Moda. Dentre os diferenciais de avaliação, estarão vivências no exterior e voluntariado. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para viagens.
- Salário: não informado
- Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site do Camacho Consultores
- A oferta é de cinco vagas para profissionais formados há, no máximo, dois anos, nos cursos de Engenharia das áreas Química e Mecânica. É necessário ter inglês nos níveis avançado ou fluente e as vagas são preferencialmente para as fábricas da Nouryon em Imperatriz, no Maranhão e Eunápolis, na Bahia.
- Salário: não informado
- Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site
- A seleção é aberta a candidatos com graduação concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, nos cursos de Administração, Engenharia, Psicologia, Ciências Contábeis, Economia, Design Gráfico, Marketing, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. É preciso ter inglês intermediário.
- Salário: não informado
- Inscrições: até 19 de fevereiro no site
- As vagas são para Trainee Comercial, com atuação nas áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para Liderança Distrital de Loja, com atuação em Operações de Lojas. Os candidatos precisam ter formação concluída entre dezembro de 2015 e 2019. É desejável ter experiência em qualquer segmento e inglês avançado. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em Barueri, Alphaville (SP).
- Salário: não informado
- Inscrições: até o dia 24 de fevereiro pelo site
- As vagas não possuem requisitos de cursos ou formação específica e aceita qualquer candidato com mais de 18 anos. Sem número pré-definido de vagas para contratação, o Recruta Stone possui nove fases. Mesmo os inscritos que não forem aprovados como recrutas podem ter chance de contratação em outras áreas da empresa.
- Salário: não informado
- Inscrições: até 12 de março pelo site do Recruta Stone