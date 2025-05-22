Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Veja as vagas de emprego abertas no CRJ de Cachoeiro de Itapemirim

Postos são para os cargos de psicólogo, educador social, articulador local, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e assistente social
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2025 às 14:05

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 14:05

CRJ Cachoeiro de Itapemrim tem vagas de trabalho
CRJ Cachoeiro de Itapemrim tem vagas para vários cargos Crédito: Marcus Vieira | Secretaria de Estado de Direitos Humanos
O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Cachoeiro de Itapemirim, que fica no Sul do Espírito Santo, está com vagas de emprego abertas para diversos cargos. A oferta é de oito oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.
Os postos são para as funções de psicólogo (1), educador social (2), articulador local (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar administrativo (1) e assistente social (1). 
O salário pode chegar a R$ 3.061,80, para carga horária de 30 horas, com auxílio-alimentação de R$ 520 e vale-transporte para todas as vagas.
A seleção será composta por duas etapas, avaliação de currículo e entrevista. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até 31 de maio. O regime de trabalho será via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
O edital completo está disponível no site www.juventudes.es.gov.br/editais
OUTRAS VAGAS
Dois Centros de Referências das Juventudes (CRJ) do Espírito Santo estão com seleções abertas para vagas de psicólogos, com atuação na Grande Vitória. Os processos seletivos contarão com avaliação de currículo e entrevista.
Para o CRJ São Pedro, em Vitória, o prazo para se inscrever vai até 1º de junho, de forma eletrônica pelo e-mail [email protected]. O salário é de R$ 3.516,32, com carga horária de 30 horas. 
Já para o CRJ para o Terra Vermelha, as inscrições seguem até as 10 horas do dia 26 de maio, mandando o currículo para o endereço de e-mail [email protected]. A remuneração chega a R$ 3.832,40, com carga horária de 30 horas.

Veja Também

Senac realiza novos mutirões de emprego em todo o ES

Feirão de Empregos vai abrir mais de 2 mil vagas em Viana

Mais de 5.300 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim espírito santo Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados