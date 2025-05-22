Veja as vagas de emprego abertas no CRJ de Cachoeiro de Itapemirim

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Cachoeiro de Itapemirim, que fica no Sul do Espírito Santo, está com vagas de emprego abertas para diversos cargos. A oferta é de oito oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.
Os postos são para as funções de psicólogo (1), educador social (2), articulador local (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar administrativo (1) e assistente social (1).
O salário pode chegar a R$ 3.061,80, para carga horária de 30 horas, com auxílio-alimentação de R$ 520 e vale-transporte para todas as vagas.
A seleção será composta por duas etapas, avaliação de currículo e entrevista. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até 31 de maio. O regime de trabalho será via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O edital completo está disponível no site www.juventudes.es.gov.br/editais.
OUTRAS VAGAS
Dois Centros de Referências das Juventudes (CRJ) do Espírito Santo estão com seleções abertas para vagas de psicólogos, com atuação na Grande Vitória. Os processos seletivos contarão com avaliação de currículo e entrevista.
Para o CRJ São Pedro, em Vitória, o prazo para se inscrever vai até 1º de junho, de forma eletrônica pelo e-mail [email protected]. O salário é de R$ 3.516,32, com carga horária de 30 horas.
Já para o CRJ para o Terra Vermelha, as inscrições seguem até as 10 horas do dia 26 de maio, mandando o currículo para o endereço de e-mail [email protected]. A remuneração chega a R$ 3.832,40, com carga horária de 30 horas.