Vale abre Programa Jovem Aprendiz com vagas no ES

Vista do complexo da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação

A Vale anunciou nesta terça-feira (29) a abertura das inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. A oferta é de mais de 700 vagas imediatas distribuídas em diversos municípios no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa também vai selecionar candidatos para um Banco de Talentos de futuros jovens aprendizes em mais de 20 cidades.

Para o Espírito Santo, são mais de 150 oportunidades. As chances estão nas cidades de Aracruz, Cariacica, Colatina, João Neiva, Linhares, Serra e Vitória.

Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro, no site do programa.

De acordo com a mineradora, a iniciativa é uma das portas de entrada para a empresa e oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter de 18 a 22 anos e Ensino Médio completo. No caso de pessoas com deficiência não há limite de idade. Além disso, os candidatos precisam morar na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida e ter disponibilidade para atuar em jornada de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com o curso.

As regras também valem para o Banco de Talentos. Os candidatos precisam ainda ter o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.

O processo seletivo contará com etapas eliminatórias, todas realizadas on-line. Haverá prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica, entre outras fases. Os participantes que avançarem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e, depois, exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo cartão de vacinação com comprovação de imunização contra Covid-19 e febre amarela.

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte (quando aplicável), programa de assistência ao empregado, incentivo a atividade física e auxílio ergonomia (aplicável aos aprendizes em teletrabalho). Além disso, durante a fase prática para os aprendizes que atuarão na Vale, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

A gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, ressalta que o Programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade que a empresa tem de contribuir com a formação e crescimento profissional de jovens.

“É recompensador estar ao lado dos jovens neste momento tão importante de inserção no mercado de trabalho, aprendizagem e desenvolvimento. Nossa expectativa é de que o conhecimento e a experiência oferecidos pelo programa ajudem esses talentos a aprimorar suas habilidades e a se destacar em sua trajetória”, afirma.

A Vale tem trabalhado cada vez mais para promover a diversidade, a equidade e a inclusão e estimula fortemente a inscrição de pessoas com deficiência. O objetivo é reconhecer e valorizar as individualidades de seus empregados, assegurando um ambiente de trabalho justo onde todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver seu potencial.

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