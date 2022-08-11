Uniaves abre vagas de emprego no Sul do ES

Fábrica Uniaves em Castelo Crédito: Divulgação / Uniaves

Correção A versão inicial desta matéria divulgava que estavam abertas 300 vagas na empresa, conforme informado pela Prefeitura de Itapemirim. No entanto, foram abertas 45 vagas, segundo afirmou a empresa posteriormente. O título e o texto foram corrigidos.

A Uniaves, empresa do grupo Pif Paf Alimentos, está com 45 vagas de emprego abertas para o cargo de auxiliar de produção. O salário inicial é de R$ 1.272, mais R$ 300 de auxílio-alimentação, plano de saúde e odontológico, e ainda o 14º salário para o colaborador que atingir a produtividade no final do ano. O turno de trabalho começa às 8 horas, e aos sábados é realizado o pagamento de hora extra.

Para concorrer, o candidato deve comparecer nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, das 8 às 11 horas ou das 13 às 15 horas, no Ginásio Waldir Alves, que fica na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, 492, em Itapemirim. O atendimento ocorre na Secretaria de Interior, em Garrafão.

É necessário levar o currículo, porém se o munícipe não tiver, haverá currículos para preenchimento no local de entrega. A sede da empresa fica em Castelo, mas os moradores de Itapemirim terão transporte para ir trabalhar.