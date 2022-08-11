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Castelo

Uniaves abre vagas de emprego no Sul do ES

Interessados devem comparecer nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, das 8 às 11 horas e das 13 às 15 horas, no Ginásio Waldir Alves, que fica na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, 492, em Itapemirim
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 ago 2022 às 09:10

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:10

Fabrica Uniaves
Fábrica Uniaves em Castelo Crédito: Divulgação / Uniaves

Correção

11/08/2022 - 8:19
A versão inicial desta matéria divulgava que estavam abertas 300 vagas na empresa, conforme informado pela Prefeitura de Itapemirim. No entanto, foram abertas 45 vagas, segundo afirmou a empresa posteriormente. O título e o texto foram corrigidos.
A Uniaves, empresa do grupo Pif Paf Alimentos, está com 45 vagas de emprego abertas para o cargo de auxiliar de produção. O salário inicial é de R$ 1.272, mais R$ 300 de auxílio-alimentação, plano de saúde e odontológico, e ainda o 14º salário para o colaborador que atingir a produtividade no final do ano. O turno de trabalho começa às 8 horas, e aos sábados é realizado o pagamento de hora extra.
Para concorrer, o candidato deve comparecer nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, das 8 às 11 horas ou das 13 às 15 horas, no Ginásio Waldir Alves, que fica na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, 492, em Itapemirim. O atendimento ocorre na Secretaria de Interior, em Garrafão.
É necessário levar o currículo, porém se o munícipe não tiver, haverá currículos para preenchimento no local de entrega. A sede da empresa fica em Castelo, mas os moradores de Itapemirim terão transporte para ir trabalhar.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Itapemirim, Wagner Mendonça, não há exigência de escolaridade ou experiência na função. “Basta o candidato ter vontade de trabalhar. A Uniaves está ampliando a atuação e por isso a ação de recrutamento em Itapemirim. É provável que sejam selecionados até 500 trabalhadores”, comenta.

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