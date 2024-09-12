Em todo ES

Últimos dias para se inscrever nas 4 mil vagas em cursos técnicos do Ifes

Interessados podem se inscrever até 13 de setembro; oportunidades são para técnicos integrados e técnicos concomitantes e subsequentes
Diná Sanchotene

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 15:21

Ifes Campus Vitória
Oportunidade para estudar no Ifes
As inscrições para os cursos técnicos integrados (Edital 53/2024) e técnicos concomitantes e subsequentes (Edital 54/2024) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terminam nesta sexta-feira, dia 13 de setembro. A oferta é de 4.117 vagas, distribuídas por 22 campi da instituição em todo Estado. Os alunos não pagam pelos cursos. 
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Ifes. 
Para os cursos técnicos integrados, a taxa de inscrição é de R$ 85, enquanto que para os técnicos concomitantes e subsequentes, é de R$ 65. O prazo para pagamento vai até o dia 17 de setembro. A lista dos candidatos isentos já está disponível no endereço eletrônico da inscrição. 
A seleção dos estudantes dos cursos técnicos integrados será feita por meio de prova objetiva, com 40 questões. O exame está agendado para o dia 20 de outubro.
O processo seletivo para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes será por análise de histórico.
Os selecionados vão estudar no 1º semestre de 2025. 
As regras da seleção prevêem cotas chamadas de Ações Afirmativas (AA) e têm subdivisões de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência. Segundo o Ifes,  os inscritos em vagas de cota concorrem primeiro para as oportunidades da ampla concorrência. Se não conseguirem a nota necessária, então concorrem nas oportunidades de cotas.
QUEM PODE SE INSCREVER
Os cursos técnicos integrados são voltados para estudantes que fazem a formação profissional junto com o ensino médio. Neste caso, é necessário ter terminado o ensino fundamental.
Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
Há ainda os cursos técnicos do Proeja voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não têm o ensino médio. O edital já foi publicado e os interessados podem se inscrever a partir do dia 2 de setembro.

Confira os cursos

  • ALEGRE
  • Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
  • Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • ARACRUZ
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas
  • BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • Administração (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Eletromecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
  • Informática (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 20 vagas
  • Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
  • CARIACICA
  • Administração (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas
  • Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Portos (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
  • CEFOR
  • Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas
  • CENTRO-SERRANO
  • Administração (Integrado) - Integral: 120 vagas
  • Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • COLATINA
  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas
  • GUARAPARI
  • Administração (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
  • Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
  • Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
  • IBATIBA
  • Agricultura (Subsequente) - Noturno: 35 vagas
  • Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas
  • ITAPINA
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
  • Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas
  • Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • LINHARES
  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • MONTANHA
  • Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 110 vagas
  • NOVA VENÉCIA
  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mineração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Mineração (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • PIÚMA
  • Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 72 vagas
  • Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Pesca (Integrado) - Matutino: 72 vagas
  • Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • SANTA TERESA
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • SÃO MATEUS
  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 64 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
  • SERRA
  • Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Administração (Integrado) - Matutino: 96 vagas
  • Agroindústria (Integrado) - Matutino: 96 vagas
  • VIANA
  • Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas
  • VILA VELHA
  • Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Química (Concomitante) - Vespertino: 40 vagas
  • VITÓRIA
  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
  • Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 16 vagas
  • Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas
  • Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Vespertino: 18 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 16 vagas
  • Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Veja Também

Banco de talentos da Vale abre vagas exclusivas para mulheres no ES

ES tem mais de 3 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (9)

Suzano abre Programa Trainee com oportunidades para o ES

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

