Últimos dias para se inscrever nas 4 mil vagas em cursos técnicos do Ifes

As inscrições para os cursos técnicos integrados (Edital 53/2024) e técnicos concomitantes e subsequentes (Edital 54/2024) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terminam nesta sexta-feira, dia 13 de setembro. A oferta é de 4.117 vagas, distribuídas por 22 campi da instituição em todo Estado. Os alunos não pagam pelos cursos.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Ifes.
Para os cursos técnicos integrados, a taxa de inscrição é de R$ 85, enquanto que para os técnicos concomitantes e subsequentes, é de R$ 65. O prazo para pagamento vai até o dia 17 de setembro. A lista dos candidatos isentos já está disponível no endereço eletrônico da inscrição.
A seleção dos estudantes dos cursos técnicos integrados será feita por meio de prova objetiva, com 40 questões. O exame está agendado para o dia 20 de outubro.
O processo seletivo para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes será por análise de histórico.
Os selecionados vão estudar no 1º semestre de 2025.
As regras da seleção prevêem cotas chamadas de Ações Afirmativas (AA) e têm subdivisões de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência. Segundo o Ifes, os inscritos em vagas de cota concorrem primeiro para as oportunidades da ampla concorrência. Se não conseguirem a nota necessária, então concorrem nas oportunidades de cotas.
QUEM PODE SE INSCREVER
Os cursos técnicos integrados são voltados para estudantes que fazem a formação profissional junto com o ensino médio. Neste caso, é necessário ter terminado o ensino fundamental.
Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
Há ainda os cursos técnicos do Proeja voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não têm o ensino médio. O edital já foi publicado e os interessados podem se inscrever a partir do dia 2 de setembro.
Confira os cursos
- ALEGRE
- Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
- Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas
- ARACRUZ
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas
- BARRA DE SÃO FRANCISCO
- Administração (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Eletromecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
- Informática (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 20 vagas
- Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
- CARIACICA
- Administração (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas
- Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Portos (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
- CEFOR
- Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas
- CENTRO-SERRANO
- Administração (Integrado) - Integral: 120 vagas
- Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
- COLATINA
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas
- GUARAPARI
- Administração (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
- Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
- Mecânica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
- Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
- IBATIBA
- Agricultura (Subsequente) - Noturno: 35 vagas
- Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas
- ITAPINA
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
- Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas
- Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas
- LINHARES
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- MONTANHA
- Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 110 vagas
- NOVA VENÉCIA
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mineração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Mineração (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- PIÚMA
- Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 72 vagas
- Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Pesca (Integrado) - Matutino: 72 vagas
- Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- SANTA TERESA
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas
- SÃO MATEUS
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 64 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
- SERRA
- Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Administração (Integrado) - Matutino: 96 vagas
- Agroindústria (Integrado) - Matutino: 96 vagas
- VIANA
- Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas
- VILA VELHA
- Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Química (Concomitante) - Vespertino: 40 vagas
- VITÓRIA
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
- Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 16 vagas
- Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas
- Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Vespertino: 18 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 16 vagas
- Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas