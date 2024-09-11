Banco de talentos da Vale abre vagas exclusivas para mulheres no ES

A Vale está com inscrições abertas para a formação de um banco de talentos exclusivo para mulheres em cargos técnicos . A seleção tem como objetivo formar um cadastro de reserva para atender a futuros postos de trabalho no Espírito Santo.
De acordo com a mineradora, as oportunidades são para eletricistas, mecânicas, soldadoras e vulcanizadoras. As selecionadas vão atuar no Porto de Tubarão.
As interessadas precisam ter ensino médio completo, curso profissionalizante, experiência nas funções e disponibilidade para morar na Grande Vitória.
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro pelo site da companhia.
“Valorizamos um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo, com talentos plurais e oportunidades equânimes. A diversidade potencializa a nossa capacidade de trazer soluções inovadoras e sustentáveis para as nossas atividades e para a sociedade”, destaca o diretor do Porto de Tubarão, Adriano Mansk.
A formação do banco de talentos será feita por meio das seguintes etapas: inscrições, avaliações de conhecimento, painel virtual de entrevistas com o RH e com a gestão da Vale.
A empresa informou que, assim que as vagas forem surgindo, o processo seletivo da Vale seguirá com as seguintes etapas: convocação da selecionada do Banco de Talentos, avaliação psicológica, exames médicos e entrega de documentos.
Entre os benefícios para as admitidas, a empresa oferece assistência médica; seguro de vida; participação nos lucros e resultados; reembolso creche e pré-escola para empregadas; incentivo à atividade física (Gympass); acesso ao Apoiar - programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; refeitório no local de atuação; vale-alimentação; transporte ao local de atuação; entre outros.