Banco de talentos da Vale abre vagas exclusivas para mulheres no ES

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira

Vale está com inscrições abertas para a formação de um banco de talentos exclusivo para mulheres em cargos técnicos . A seleção tem como objetivo formar um cadastro de reserva para atender a futuros postos de trabalho no Espírito Santo.

De acordo com a mineradora, as oportunidades são para eletricistas, mecânicas, soldadoras e vulcanizadoras. As selecionadas vão atuar no Porto de Tubarão.

As interessadas precisam ter ensino médio completo, curso profissionalizante, experiência nas funções e disponibilidade para morar na Grande Vitória.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro pelo site da companhia

“Valorizamos um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo, com talentos plurais e oportunidades equânimes. A diversidade potencializa a nossa capacidade de trazer soluções inovadoras e sustentáveis para as nossas atividades e para a sociedade”, destaca o diretor do Porto de Tubarão, Adriano Mansk.

A formação do banco de talentos será feita por meio das seguintes etapas: inscrições, avaliações de conhecimento, painel virtual de entrevistas com o RH e com a gestão da Vale.

A empresa informou que, assim que as vagas forem surgindo, o processo seletivo da Vale seguirá com as seguintes etapas: convocação da selecionada do Banco de Talentos, avaliação psicológica, exames médicos e entrega de documentos.