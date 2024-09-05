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Qualificação

Últimos dias para se inscrever em 9 mil vagas de cursos de graça no ES

São 8.305 chances destinadas ao público em geral e 1.010 somente para mulheres. Oportunidades estão distribuídas em 40 cidades capixabas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 set 2024 às 13:01

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 13:01

Vagas abertas para curso de panificação
Vagas para curso de panificação Crédito: Freepik
As inscrições para as mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional de graça  terminam nesta sexta-feira, 6 de setembro. A oferta é de 8.305 oportunidades para o público em geral e 1.010 somente para mulheres.
As oportunidades estão distribuídas por 40 cidades e as aulas serão presenciais para mais de 60 opções de cursos. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59, no site do Qualificar ES. O candidato pode fazer duas inscrições por CPF e e-mail.
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 16 de setembro. A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro e municípios prioritários. Os cursos estão previstos para serem realizados de 24 de setembro a 5 de dezembro, conforme a carga horária que varia de 90 a 120 horas. 
Só terá direito ao certificado do curso quem tiver presença de, no mínimo, 75% da carga horária. Os alunos do Eixo de Gastronomia recebem um kit empreendedor ao final da qualificação, desde que o mesmo tenha sido aprovado.
Os cursos são oferecidos pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

  • Agente comunitário de saúde
  • Agente de combate à endemias
  • Almoxarife
  • Assistente administrativo
  • Assistente de contabilidade
  • Assistente de faturamento
  • Assistente de logística
  • Assistente de logística portuária
  • Assistente de secretaria escolar
  • Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de departamento financeiro
  • Auxiliar de farmácia e manipulação
  • Auxiliar de licitação de compras
  • Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
  • Balconista de farmácia
  • Balonista designer
  • Berçarista
  • Biscoitos caseiros
  • Bolos e suas variações
  • Comida de boteco
  • Confeccionador de bolsas
  • Costura
  • Cuidador de idosos
  • Cuidador de pessoas com deficiência
  • Cuidador infantil
  • Decoração de festas
  • Depilação
  • Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
  • Doces para festas
  • Eletricista instalador predial de baixa tensão
  • Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
  • Escova e penteados
  • Excel avançado
  • Gestão de salão de beleza e barbearia
  • Informática avançada
  • Informática básica
  • Informática e redes sociais
  • Informática intermediária
  • Inglês básico
  • Inglês intermediário
  • Maquiagem
  • Marketing digital
  • Massas italianas
  • Massagem com ênfase em reflexologia
  • Moda casa
  • Moda pet
  • Montador e reparador de computadores
  • Operador de caixa
  • Panificação
  • Pizzaiolo
  • Porteiro
  • Preparação de buffet
  • Preparação de salgados
  • Preparação para festas
  • Recepcionista
  • Recreador infantil
  • Segurança do trabalho
  • Técnicas de atendimento e vendas
  • Tortas e massas
  • Word e excel

Confira as cidades onde há vagas

  • Água Doce do Norte
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivácqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Cariacica
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Piúma
  • Santa Leopoldina
  • São Mateus
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Mais de 9 mil vagas em cursos para aprender uma profissão de graça no ES

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