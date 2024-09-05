Últimos dias para se inscrever em 9 mil vagas de cursos de graça no ES

Vagas para curso de panificação Crédito: Freepik

As inscrições para as mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional de graça terminam nesta sexta-feira, 6 de setembro. A oferta é de 8.305 oportunidades para o público em geral e 1.010 somente para mulheres.

As oportunidades estão distribuídas por 40 cidades e as aulas serão presenciais para mais de 60 opções de cursos. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59, no site do Qualificar ES . O candidato pode fazer duas inscrições por CPF e e-mail.

A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 16 de setembro. A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro e municípios prioritários. Os cursos estão previstos para serem realizados de 24 de setembro a 5 de dezembro, conforme a carga horária que varia de 90 a 120 horas.

Só terá direito ao certificado do curso quem tiver presença de, no mínimo, 75% da carga horária. Os alunos do Eixo de Gastronomia recebem um kit empreendedor ao final da qualificação, desde que o mesmo tenha sido aprovado.

Os cursos são oferecidos pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

Agente comunitário de saúde

Agente de combate à endemias

Almoxarife

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de faturamento

Assistente de logística

Assistente de logística portuária

Assistente de secretaria escolar

Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de departamento financeiro

Auxiliar de farmácia e manipulação

Auxiliar de licitação de compras

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Balconista de farmácia

Balonista designer

Berçarista

Biscoitos caseiros

Bolos e suas variações

Comida de boteco

Confeccionador de bolsas

Costura

Cuidador de idosos

Cuidador de pessoas com deficiência

Cuidador infantil

Decoração de festas

Depilação

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festas

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio

Escova e penteados

Excel avançado

Gestão de salão de beleza e barbearia

Informática avançada

Informática básica

Informática e redes sociais

Informática intermediária

Inglês básico

Inglês intermediário

Maquiagem

Marketing digital

Massas italianas

Massagem com ênfase em reflexologia

Moda casa

Moda pet

Montador e reparador de computadores

Operador de caixa

Panificação

Pizzaiolo

Porteiro

Preparação de buffet

Preparação de salgados

Preparação para festas

Recepcionista

Recreador infantil

Segurança do trabalho

Técnicas de atendimento e vendas

Tortas e massas

Word e excel

Confira as cidades onde há vagas

Água Doce do Norte

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Cariacica

Cachoeiro de Itapemirim

Colatina

Conceição da Barra

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Iconha

Itapemirim

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

Linhares

Marataízes

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Muqui

Nova Venécia

Pedro Canário

Piúma

Santa Leopoldina

São Mateus

Serra

Vargem Alta

Viana

Vila Velha

Vitória