Transpetro abre inscrição para programa de estágio com vagas no ES

Reservatórios de combustíveis da transpetro, em Brasília. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Petrobras Transportes (Transpetro) está com inscrições abertas para o programa de estágio . São 59 vagas para estudantes de níveis médio e superior em diferentes áreas. A bolsa auxílio é de R$ 740 e R$ 1.300, respectivamente. Os selecionados recebem ainda seguro contra acidentes, recesso remunerado e auxílio-alimentação de R$ 333.

As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro, no endereço eletrônico do programa

Os contratos terão a duração de dois anos, sem prorrogação, exceto quando se tratar de pessoas com deficiência.

Para participar, é necessário o estudante ser maior de 16 anos, sendo que nas unidades consideradas perigosas ou em áreas de risco é vedado o estágio para menores de 18 anos de idade.

As oportunidades para o nível técnico são para estudantes de Automação, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica e Segurança do Trabalho.

Já para o nível superior, as chances são para quem cursa Administração, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Direito, Engenharias Ambiental, de Automação, Civil, de Computação, Elétrica, de Instrumentação, Mecânica, de Meio Ambiente, de Produção, Jornalismo, Relações Públicas, Serviço Social, além de qualquer curso na área de Tecnologia da Informação (TI).

As oportunidades são para estagiar em várias cidades brasileiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, Maranhão e Goiás.