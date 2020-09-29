Supermercados abrem 792 vagas de emprego no ES

Quem quer trabalhar em supermercados da Grande Vitória deve ficar atento às oportunidades de emprego abertas em quatro redes. São 792 chances para cargos como padeiro, caixa, estoquista e açougueiro.
O Carrefour deve contratar, até dezembro deste ano, 40 novos profissionais para a unidade de Vitória. Já a rede Big, que funciona no antigo Walmart, tem duas vagas para operador de loja, na modalidade intermitente.
No Carone, são 50 chances para ajudante de recebimento de mercadoria, auxiliar de pizzaiolo, balconista padaria/perecíveis, repositor mercearia/perecíveis, entre outras.
A Rede Extrabom anunciou cinco novas operações, que devem gerar 700 postos de trabalho, em Guarapari. As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, padeiro, estoquista, gerente de loja, entre outras funções. A primeira unidade deve ser inaugurada em dezembro.
CONFIRA AS VAGAS
CARREFOUR
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site carrefour.99jobs.com.
- Vagas: 40
- Caixa
- Embalador
- Padeiro
- Entre outras
CARONE
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected].
- Vagas: 50
- Açougueiro (6)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (5)
- Analista de comunicação interna (1)
- Auxiliar de pizzaiolo (2)
- Balconista padaria/perecíveis (11)
- Estagiário de TI (1)
- Repositor mercearia/perecíveis (14)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Padeiro (2)
- Auxiliar de logística (3)
- Confeiteiro (2)
BIG
Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no no site do banco de currículos
- Vagas: 2
- Operador de Loja - intermitente
REDE EXTRABOM
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo nos sites www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. A primeira unidade tem abertura prevista para dezembro.
- Vagas: 700
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Fiscal de loja
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Gerente de loja
- Entre outras funções.