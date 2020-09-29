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Grande Vitória

Supermercados abrem 792 vagas de emprego no ES

Oportunidades são para açougueiro, padeiro, embalador, confeiteiro, entre outras. Veja como se candidatar a um dos cargos disponíveis

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 15:19
Vagas para açougueiro em supermercado da Grande Vitória.
Supermercados da Grande Vitória têm vagas para açougueiro Crédito: Javier Sánchez Mingorance
Quem quer trabalhar em supermercados da Grande Vitória deve ficar atento às oportunidades de emprego abertas em quatro redes. São 792 chances para cargos como padeiro, caixa, estoquista e açougueiro.
O Carrefour deve contratar, até dezembro deste ano, 40 novos profissionais para a unidade de Vitória. Já a rede Big, que funciona no antigo Walmart, tem duas vagas para operador de loja, na modalidade intermitente.
No Carone, são 50 chances para ajudante de recebimento de mercadoria, auxiliar de pizzaiolo, balconista padaria/perecíveis, repositor mercearia/perecíveis, entre outras.

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A Rede Extrabom anunciou cinco novas operações, que devem gerar 700 postos de trabalho, em Guarapari. As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, padeiro, estoquista, gerente de loja, entre outras funções. A primeira unidade deve ser inaugurada em dezembro.

CONFIRA AS VAGAS

CARREFOUR

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site carrefour.99jobs.com.
  • Vagas: 40 
  • Caixa
  • Embalador
  • Padeiro
  • Entre outras

CARONE

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected].
  • Vagas: 50
  • Açougueiro (6)
  • Ajudante de recebimento de mercadoria (5)
  • Analista de comunicação interna (1)
  • Auxiliar de pizzaiolo (2)
  • Balconista padaria/perecíveis (11)
  • Estagiário de TI (1)
  • Repositor mercearia/perecíveis (14)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Padeiro (2)
  • Auxiliar de logística (3)
  • Confeiteiro (2)

BIG

Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no no site do banco de currículos
  • Vagas: 2
  • Operador de Loja - intermitente

REDE EXTRABOM

Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo nos sites www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. A primeira unidade tem abertura prevista para dezembro.
  • Vagas: 700
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de caixa
  • Fiscal de loja
  • Açougueiro
  • Padeiro
  • Estoquista
  • Gerente de loja
  • Entre outras funções.

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