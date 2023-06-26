Sines do Sul do ES têm 210 vagas de emprego e estágio nesta segunda

As agências do Sine abrem nesta segunda-feira (26) com 210 vagas de emprego e estágio no Sul do Espírito Santo. Quem quer trabalhar com carteira assinada pode procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
Os trabalhadores podem se inscrever nas unidades de Anchieta (22) e Cachoeiro de Itapemirim (188).
Os postos são para atuar na construção civil, indústria, supermercados, comércio, prestação de serviços, entre outros segmentos.
Há vagas para açougueiro, ajudante de obras, operador de caixa, auxiliar de logística, agente de pesquisa, educador social, eletricista industrial, soldador, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances.
As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
Confira as vagas
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 22
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Ajudante de obras (6)
- Analista de logística (1)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de padaria (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Encarregado de obras civis (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de munck (1)
- Repositor de mercadorias (2)
- Técnico eletricista (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 188
- Acabador (1)
- Agente de pátio (madeireira) (5)
- Agente de pesquisa (15)
- Ajudante de padeiro (1)
- Almoxarife (Vargem Alta) (1)
- Apontador de obras (Vargem Alta) (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de linha de produção (Castelo) (100)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção frigorífico (5)
- Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)
- Consultor comercial (1)
- Costureira de reparação de roupas (2)
- Costureira em geral (1)
- Cuidadora (1)
- Educador social (1)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista industrial (castelo) (1)
- Empregada doméstica (1)
- Faxineiro pcd (1)
- Gerente de comunicação (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico industrial (Castelo) (4)
- Motorista de caminhão caçamba cnh D (1)
- Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)
- Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)
- Operador de máquinas cnh D (1)
- Operador de motoniveladora cnh D (Vargem Alta) (1)
- Operador de ponte (3)
- Operador de retroescavadeira cnh D (Vargem Alta) (1)
- Operador de rolo compactador (Vargem Alta) (1)
- Orientador comercial (3)
- Pedreiro (Marataízes) (5)
- Resinador (Vargem Alta) (1)
- Sinaleiro de trânsito pcd (5)
- Soldador (2)
- Técnico de manutenção de ar-condicionado (1)
- Técnico em atendimento externo cnh a (1)
- Técnico em construção civil (1)
- Técnico em segurança do trabalho cnh AB (1)
- Técnico em segurança do trabalho cnh AB (Vargem Alta) (2)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Vendedor de balcão (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor interno (castelo) (3)
- Vendedor porta a porta (1)