Sines do Sul do ES têm 210 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidade de trabalho para costureira Crédito: Freepik

As agências do Sine abrem nesta segunda-feira (26) com 210 vagas de emprego e estágio no Sul do Espírito Santo. Quem quer trabalhar com carteira assinada pode procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os trabalhadores podem se inscrever nas unidades de Anchieta (22) e Cachoeiro de Itapemirim (188).

Os postos são para atuar na construção civil, indústria, supermercados, comércio, prestação de serviços, entre outros segmentos.

Há vagas para açougueiro, ajudante de obras, operador de caixa, auxiliar de logística, agente de pesquisa, educador social, eletricista industrial, soldador, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 22

22 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de obras (6)

Analista de logística (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Encarregado de obras civis (2)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (2)

Técnico eletricista (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.