Sines do ES têm 824 oportunidades de emprego com carteira assinada

As agências do Sine e do Trabalhador começam a semana com 824 vagas de emprego em todo o Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a trabalhadores de vários níveis de escolaridade.
Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica está com 239 vagas abertas, sendo 93 são para pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente de logística, analista de departamento de pessoal, operador de guindaste, vendedor de autopeças, jovem aprendiz, vendedor externo, entre outras.
O Sine da Serra abre a semana com 163 vagas, enquanto que a unidade de Vitória conta com 18 chances. Em Vila Velha, a oferta é de 268 postos de trabalho, dos quais 100 para desenvolvedor de TI.
Oportunidades ainda no interior do Estado. As chances estão disponíveis nas agências de Barra de São Francisco (6), Cachoeiro de Itapemirim (52) e São Mateus (78).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 6
- Consultor de vendas (1)
- Entregador de gás (1)
- Garçom (1)
- Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico agrícola (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o e-mail para: [email protected].
- Vagas: 52
- Ajudante de carga e descarga (9)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de serrador (1)
- Atendente de lojas e mercados (1)
- Carpinteiro (2)
- Designer gráfico (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Encarregado de serraria (1)
- Gerente de marketing (1)
- Instalador de máquinas - técnico de planejamento industrial (1)
- Instalador de som e acessórios de veículos (1)
- Marceneiro (2)
- Motorista de caminhão guincho pesado com munk (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de máquinas agrícolas PCD (1)
- Operador de ponte rolante (4)
- Operador de retroescavadeira (4)
- Pedreiro (4)
- Serrador de mármore (1)
- Vendedor interno (3)
- Zelador PCD (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 79
- Ajudante de eletricista de automóvel (1)
- Auxiliar de laboratorista (1)
- Ajudante de eletricista (3)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de departamento fiscal (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Caldeireiro (3)
- Dentista (1)
- Eletricista automotivo (2)
- Engenheiro de segurança do trabalho (1)
- Instalador de alto falante e alarme (1)
- Lanterneiro de automóveis (1)
- Meio oficial de manutenção (4)
- Mecânico de automóveis em geral (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Motorista carreteiro (4)
- Operador de resíduos (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Pintor de automóveis (3)
- Polidor de veículos (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de vendas (2)
- Técnico em refrigeração automotiva (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (21)
- Vendedor interno (1)
- Vigilante brigadista (12)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o trabalhador deve solicitar o atendimento online nos canais disponibilizados pela Prefeitura. Para isso, basta clicar no link.
- Vagas: 268
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (20)
- Ajudante de farmácia (3)
- Ajudante de obras (3)
- Atendente de clínica médica (2)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de armazenamento (20)
- Auxiliar de limpeza (9)
- Auxiliar de padeiro (20)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
- Caldeireiro - chapas de ferro e aço (1)
- Copeiro (1)
- Costureira em geral (15)
- Dedetizador (2)
- Desenvolvedor de TI (100)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de frios (10)
- Encarregado de seção de controle de produção (1)
- Enfermeiro (10)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (2)
- Mecânico de veículos automotores a diesel (1)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Pedreiro (1)
- Promotor de vendas especializado (5)
- Soldador (2)
- Subgerente de loja (1)
- Subgerente de restaurante (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de enfermagem (20)
- Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: Mais informações no site do Sine.
- Vagas: 163
- Ajudante pcd (4)
- Ajudante de mecânica (3)
- Artífice (1)
- Auxiliar de expedição (6)
- Auxiliar de serviços técnico (1)
- Auxiliar de TI (1)
- Camareira (3)
- Caseiro (1)
- Conferente (1)
- Cozinheira (2)
- Cozinheiro (2)
- Cozinheiro líder (3)
- Eletricista (23)
- Eletricista de caminhões (3)
- Estofador (2)
- Manutenção técnica- supervisor técnico (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de manutenção máquinas pesadas- linha amarela (4)
- Mecânico diesel (5)
- Mecânico manutenção escalador (30)
- Meio oficial de cozinha industrial (29)
- Montador de andaime (7)
- Operador de empilhadeira (7)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Supervisor de manutenção instrumentista escalador (10)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Técnico em edificações (3)
- Técnico em empilhadeira/ mecânico de empilhadeira (2)
- Zelador pcd (4)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: as oportunidades de emprego são disponíveis no link Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador de Vitória pode ligar para o número (27) 3132-5310.
- Vagas: 18
- Auxiliar de colocador de vidros (1)
- Auxiliar de serviços jurídicos (1)
- Bombeiro hidráulico (3)
- Cartazeiro (1)
- Consultor de vendas (4)
- Forneiro de padaria (1)
- Enfermeiro (1)
- Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)
- Mecânico de manutenção de automóveis (3)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
- Nutricionista (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os interessados deverão preencher (disponível no site da prefeitura) e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 239
- Ajudante de cozinha (3)
- Ajudante de padaria (2)
- Analista de departamento de pessoal (2)
- Arrematadeira (4)
- Artífice – manutenção em geral (2)
- Assistente comercial (1)
- Assistente de logística (4)
- Assistente de marketing (1)
- Auxiliar de corte (2)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Cadista (1)
- Consultor de vendas (2)
- Cortadores (3)
- Costureira pilotista (13)
- Costureira retista (14)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de obra (3)
- Estágio ensino superior (3)
- Estoquista (2)
- Jovem aprendiz - tarde (1)
- Líder de estoque (2)
- Mecânico de carreta (2)
- Modelista (1)
- Mosqueadeira (4)
- Motorista entregador – cnh D (2)
- Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)
- Operador de retífica e polimento (2)
- Operador de retroescavadeira (4)
- Operador industrial i (5)
- Operador logístico i (3)
- Promotor de relacionamento (2)
- Soldador de chaparia (2)
- Soldador tig (3)
- Supervisor logístico (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de autopeças (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor externo (1)
- Zelador (1)
- Vagas para pcd:
- Agente de vendas (20)
- Ajudante serviços de apoio (20)
- Atendente de relacionamento (20)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de logística operacional (2)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Estágio ensino superior (1)
- Representante de atendimento (25)