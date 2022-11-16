Sines do ES têm 2.262 oportunidades de emprego e estágio

Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 105
Analista de marketing (1)
Antropólogo (1)
Armador de ferragens na construção civil (5)
Assistente de vendas (1)
Atendente de lojas (2)
Atendente de mesa (3)
Atendente do setor de frios e laticínios (1)
Auxiliar administrativo pcd (1)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar de estoque - estágio (2)
Auxiliar de limpeza (1)
Auxiliar de logística (3)
Auxiliar de padeiro (1)
Carpinteiro (5)
Churrasqueiro (2)
Consultor de vendas (1)
Copeiro de restaurante (1)
Eletricista de manutenção em geral (1)
Eletrotécnico - estágio (1)
Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
Encarregado de obras (1)
Encarregado de padaria (1)
Encarregado de seção de controle de produção (2)
Estoquista (1)
Garçom (1)
Manicure (12)
Mecânico de manutenção de automóveis (1)
Motorista de caminhão (8)
Pedreiro (2)
Pedreiro de acabamento (10)
Pintor de obras (10)
Recepcionista secretária (1)
Técnico de edificações - estágio (1)
Técnico de edificações (11)
Técnico de rede - telecomunicações (2)
Vendedor de comércio varejista (1)
Vendedor interno (5)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 824
Açougueiro (8)
Ajudante (17)
Ajudante de caminhão (10)
Ajudante de caminhão e armazém (10)
Ajudante de carga e descarga (1)
Ajudante de distribuição (2)
Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
Ajudante de motorista (1)
Ajudante de padeiro (12)
Ajudante de pátio (5)
Ajudante de serralheiro (1)
Ajudante geral (1)
Alinhador (1) Almoxarife (1)
Aplicador de adesivo (1)
Apontador de obras (1)
Armador (8)
Armador oficial (12)
Assistente de rh/dp (1)
Assistente de vendas (1)
Assistente financeiro (1)
Assistente social (1)
Atendente de personalização (1)
Atendente de portaria (2)
Auxiliar administrativo (9)
Auxiliar administrativo de produção (1)
Auxiliar de câmara fria (2)
Auxiliar de carga e descarga (70)
Auxiliar de cozinha (1)
Auxiliar de escritório - financeiro (2)
Auxiliar de escritório (1)
Auxiliar de fabricação temporário (50)
Auxiliar de greidista (1)
Auxiliar de higienização (1)
Auxiliar de lavanderia (5)
Auxiliar de licitação (1)
Auxiliar de limpeza (2)
Auxiliar de logística (1)
Auxiliar de logística (30)
Auxiliar de loja (1)
Auxiliar de manutenção - predial (1)
Auxiliar de manutenção (1)
Auxiliar de mecânico (2)
Auxiliar de obras (16)
Auxiliar de padaria (3)
Auxiliar de produção (8)
Auxiliar de rh (1)
Auxiliar de saúde bucal (1)
Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
Auxiliar de serviços gerais (17)
Auxiliar de vendas (1)
Auxiliar escritório (1)
Babá (1)
Balconista de açougue (1)
Borracheiro (2)
Camareira (5)
Carpinteiro (9)
Churrasqueiro (1)
Confeiteira (1)
Confeiteira (o) (1)
Consultor de vendas (60)
Costureira (2)
Culinarista chefe (1)
Diarista e doméstica (20)
Doméstica (1)
Eletricista automotivo (1)
Eletricista de manutenção (1)
Eletricista industrial (1)
Eletricista predial e montador elétrico (2)
Eletricista veicular (1)
Embalador (11)
Encarregado de obras (1)
Encarregado geral (1)
Estágio administrativo ou logística (1)
Estágio em ciências contábeis ou administração (1)
Estágio nível superior (2)
Estágio superior em direito (1)
Estágio técnico em mecânica (1)
Estoquista (2)
Farmacêutico (1)
Faturista (1)
Fiscal de segurança patrimonial (1)
Fresador (1)
Gerente de loja (1)
Greidista (1)
Lavador de veículos (1)
Marceneiro (4)
Mecânico - conserto em carreta (1)
Mecânico (4)
Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)
Mecânico automotivo (1)
Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
Mecânico de suspensão e freio (2)
Mecânico diesel (2)
Mecânico montador (2)
Mestre de obras (3)
Motorista (10)
Motorista carreteiro (11)
Motorista carreteiro cnh E (20)
Motorista cnh D (5)
Motorista cnh E (12)
Motorista de caminhão (2)
Motorista de viagem cnh D (2)
Oficial armador (2)
Oficial carpinteiro (4)
Oficial pleno pedreiro (5)
Oficial polivalente pedreiro (1)
Operador de caixa (10)
Operador de carga e descarga (15)
Operador de empilhadeira (9)
Operador de equipamentos pesados (1)
Operador de frios e laticínios (2)
Operador de logística (11)
Operador de loja (10)
Operador de máquinas pesadas (1)
Operador de perecíveis (5)
Operador de telemarketing (10)
Operador de transpaleteira (4)
Pedreiro (44)
Pedreiro oficial (12)
Pedreiro polivalente (2)
Pintor (1)
Pintor oficial pleno (12)
Recepcionista (5)
Recuperador de crédito (1)
Repositor - vespertino (2)
Repositor (5)
Serralheiro (1)
Serralheiro completo (2)
Servente (3)
Soldador (2)
Soldador/montador (1)
Supervisor de fábrica (1)
Supervisor de logística (3)
Supervisor de obras (1)
Técnico de segurança do trabalho (3)
Técnico em edificações (1)
Técnico em segurança do trabalho (2)
Técnico mecânico (2)
Vendedor (2)
Vendedor de consórcio (5)
Vendedor de pneus (1)
Vendedor externo (7)
Vendedor interno (10)
Vagas para pessoas com deficiência:
Ajudante de caminhão (2)
Assistente de recebimento fiscal (1)
Auxiliar administrativo (5)
Auxiliar de manutenção (1)
Auxiliar de produção (2)
Auxiliar de saúde bucal (4)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Empacotador (5)
Farmacêutico (4)
Gari (1)
Operador de telemarketing (10)
Repositor de flv (5)
Repositor de mercearia (5)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 614
Açougueiro (24)
Açougueiro desossador (2)
Ajudante de açougue (1)
Ajudante de carga e descarga (22)
Ajudante de cozinha (10)
Ajudante de obras (10)
Ajudante de padeiro (22)
Ajudante de pátio de sucata (4)
Ajudante de serralheiro (1)
Armador de ferragens na construção civil (6)
Armador de ferros (15)
Artífice de manutenção (5)
Assistente de negócios de seguros (2)
Assistente de vendas (1)
Atendente balconista (20)
Atendente de farmácia (7)
Atendente de lanchonete (2)
Atendente de loja (4)
Atendente do setor de frios e laticínios (20)
Auxiliar de laboratório (3)
Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
Auxiliar de arquitetura - assistente técnico de projetos (1)
Auxiliar de cozinha (2)
Auxiliar de estoque pcd (3)
Auxiliar de estoque (2)
Auxiliar de limpeza pcd (3)
Auxiliar de limpeza (20)
Auxiliar de linha de produção (4)
Auxiliar de logística (20)
Auxiliar de manutenção (1)
Auxiliar de padeiro (20)
Auxiliar de produção (1)
Auxiliar de soldador (3)
Auxiliar mecânico (1)
Babá (1)
Balconista de açougue (2)
Balconista (1)
Bombeiro hidráulico (1)
Borracheiro (2)
Calceteiro (2)
Caldeireiro de fabricação (5)
Carpinteiro (21)
Comprador (1)
Corretor de imóveis (15)
Cozinheiro geral (2)
Cozinheiro(a) (23)
Dedetizador (2)
Embalador a mão (20)
Empregado doméstico nos serviços gerais (20)
Farmacêutico (5)
Fiscal de loja (20)
Garçom (5)
Jatista industrial (2)
Manobrista pcd (3)
Mecânico (3)
Mecânico de manutenção (1)
Montador (2)
Montador de veículos (2)
Motorista de ônibus urbano pcd (3)
Operador de empilhadeira (3)
Operador de caixa (23)
Operador de empilhadeira (2)
Operador de fresa ponte (1)
Operador de loja (3)
Operador de produção (10)
Pedreiro (23)
Pintor de automóveis (1)
Pintor industrial (2)
Preparador de mistura abrasiva (2)
Promotor de vendas (42)
Recepcionista secretária (1)
Repositor (5)
Repositor em supermercados (20)
Serrador de madeira (1)
Serralheiro (1)
Soldador - auxiliar (3)
Técnico de telecomunicações em telefonia (2)
Técnico em farmácia (4)
Técnico em programação de computador (3)
Topógrafo (1)
Torneiro mecânico (1)
Vendedor de serviços (7)
Vendedor externo (1)
Vendedor interno (15)
Vendedor pap (3)
Vendedor porta a porta (6)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 382
Açougueiro (1)
Administrador de banco de dados pcd (2)
Agente de vendas de serviços (50)
Agente de vendas de serviços pcd (1)
Ajudante de açougueiro (1)
Ajudante de confeiteiro (2)
Ajudante de cozinha (3)
Ajudante de padeiro (1)
Ajudante de serralheiro (1)
Ajustador mecânico de manutenção (4)
Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)
Analista de desenvolvimento de software pcd (2)
Arquivista de documentos (3)
Assistente de contadoria fiscal (1)
Assistente de vendas (9)
Atendente balconista (1)
Atendente de mesa (4)
Atendente de padaria (2)
Auxiliar administrativo pcd (3)
Auxiliar de contabilidade (2)
Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)
Auxiliar de limpeza (3)
Auxiliar de limpeza pcd (8)
Auxiliar de linha de produção pcd (1)
Auxiliar de orientação educacional (54)
Auxiliar financeiro (1)
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
Bombeiro hidráulico (1)
Borracheiro (1)
Carpinteiro (4)
Chapeiro (3)
Copeiro (2)
Cozinheiro de restaurante (2)
Cozinheiro de restaurante (17)
Cuidador em saúde (8)
Cumim (5)
Dedetizador (1)
Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)
Educador social (2)
Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
Estoquista (21)
Fiscal de loja (1)
Garçom (8)
Garçom de bar (1)
Gerente de loja e supermercado (1)
Instalador de antenas de televisão (40)
Jardineiro (2)
Lavador de carros (2)
Manicure (1)
Mecânico de suspensão (2)
Monitor de braile (4)
Motofretista (14)
Motorista carreteiro (1)
Motorista de caminhão (1)
Motorista entregador (5)
Operador de caixa (3)
Pedreiro (10)
Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)
Recepcionista atendente (1)
Recepcionista caixa (3)
Serralheiro (2)
Subgerente de loja - operações comerciais (1)
Tradutor-intérprete de libras (40)
Vendedor interno (1)
Vendedor pracista (1)
Vigia (2)
Zelador (1)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 191
Açougueiro (5)
Ajudante de carga e descarga (10)
Ajudante de cozinha (1)
Analista de transporte (1)
Analista de marketing (3)
Auxiliar de armazenamento pcd (1)
Auxiliar de limpeza pcd (20)
Auxiliar de produção (2)
Caldeireiro montador (10)
Cozinheiro geral (2)
Dedetizador (1)
Forneiro de padaria (1)
Garçom (4)
Montador de estruturas metálicas (2)
Motorista carreteiro (10)
Motorista de caminhão (5)
Oficial de manutenção pcd (1)
Padeiro (1)
Promotor de vendas (52)
Recuperador de crédito (42)
Repositor em supermercados (10)
Técnico de refrigeração (3)
Técnico em automação (1)
Vendedor no comércio de mercadorias (1)
Vendedor (2)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 90
Açougueiro (3)
Ajudante de obras (2)
Ajudante de padeiro (1)
Ajudante de serralheiro (5)
Assistente administrativo (1)
Assistente financeiro (1)
Assistente de vendas (1)
Atendente (2)
Atendente de farmácia (1)
Auxiliar de cozinha (10)
Caldeireiro montador (5)
Chapeiro (1)
Confeiteiro (1)
Consultor de vendas (5)
Garçom (10)
Jardineiro (2)
Montador de andaimes (10)
Oficial polivalente (2)
Operador de betoneira (1)
Operador de máquinas de terraplenagem (5)
Padeiro (1)
Pedreiro (2)
Pedreiro de acabamento (2)
Recepcionista atendente (10)
Repositor de supermercados (3)
Vendedor externo (3)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 56
Ajudante de confeiteiro (3)
Artífice (1)
Assistente de produção (1)
Atendente de padaria (3)
Auxiliar de almoxarifado (1)
Auxiliar de pedagogo (1)
Caldeireiro (1)
Empacotador pcd (1)
Encarregado (1)
Engenheiro de projeto mecânico naval (1)
Fiscal de loja (1)
Gerente de construção-topside (1)
Instrumentista (1)
Líder comercial (1)
Maçariqueiro (5)
Mecânico máquinas pesadas (2)
Mecânico automotivo (1)
Mecânico de caminhão (1)
Montador de andaimes (2)
Motorista D (1)
Oficial pleno (1)
Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (1)
Operador de equipamento - retroescavadeira (1)
Operador de equipamento - caminhão bomba lança (1)
Operador de equipamento -escavadeira (7)
Operador de equipamento caçamba (3)
Operador de equipamento caminhão betoneira (2)
Pintor jatista (3)
Serralheiro de alumínio (1)
Supervisor de mergulho (1)
Técnico em instrumentação (1)
Vendedor de serviços/cursos/porta a porta (3)
Vidraceiro (1)