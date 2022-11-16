Sines do ES têm 2.262 oportunidades de emprego e estágio

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 824

Açougueiro (8)

Ajudante (17)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (1)

Ajudante de distribuição (2)

Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (12)

Ajudante de pátio (5)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante geral (1)

Alinhador (1) Almoxarife (1)

Aplicador de adesivo (1)

Apontador de obras (1)

Armador (8)

Armador oficial (12)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente social (1)

Atendente de personalização (1)

Atendente de portaria (2)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar administrativo de produção (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (70)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório - financeiro (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de fabricação temporário (50)

Auxiliar de greidista (1)

Auxiliar de higienização (1)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de manutenção - predial (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de obras (16)

Auxiliar de padaria (3)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais (17)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar escritório (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (2)

Camareira (5)

Carpinteiro (9)

Churrasqueiro (1)

Confeiteira (1)

Confeiteira (o) (1)

Consultor de vendas (60)

Costureira (2)

Culinarista chefe (1)

Diarista e doméstica (20)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial e montador elétrico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (11)

Encarregado de obras (1)

Encarregado geral (1)

Estágio administrativo ou logística (1)

Estágio em ciências contábeis ou administração (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio superior em direito (1)

Estágio técnico em mecânica (1)

Estoquista (2)

Farmacêutico (1)

Faturista (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Greidista (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (4)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico montador (2)

Mestre de obras (3)

Motorista (10)

Motorista carreteiro (11)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh D (5)

Motorista cnh E (12)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de viagem cnh D (2)

Oficial armador (2)

Oficial carpinteiro (4)

Oficial pleno pedreiro (5)

Oficial polivalente pedreiro (1)

Operador de caixa (10)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (9)

Operador de equipamentos pesados (1)

Operador de frios e laticínios (2)

Operador de logística (11)

Operador de loja (10)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de perecíveis (5)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Pedreiro (44)

Pedreiro oficial (12)

Pedreiro polivalente (2)

Pintor (1)

Pintor oficial pleno (12)

Recepcionista (5)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - vespertino (2)

Repositor (5)

Serralheiro (1)

Serralheiro completo (2)

Servente (3)

Soldador (2)

Soldador/montador (1)

Supervisor de fábrica (1)

Supervisor de logística (3)

Supervisor de obras (1)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor externo (7)

Vendedor interno (10)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de caminhão (2)

Assistente de recebimento fiscal (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Empacotador (5)

Farmacêutico (4)

Gari (1)

Operador de telemarketing (10)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)