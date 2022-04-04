Sines do ES oferece 2.735 vagas de emprego e estágio

As agência do Sine e do Trabalhador abrem 2.735 oportunidades de trabalho para os moradores do Espírito Santo . Há vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade.

As vagas são para postos como auxiliar administrativo, motorista categoria D, torneiro mecânico, fresador, auxiliar de compras, operador de escavadeira, costureira, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, zelador, analista contábil, mecânico, açougueiro, recepcionista, contador e outras. Há ainda chances para pessoas com deficiência.

Na Grande Vitória, as oportunidades estão nos Sines de Vila Velha (233), Serra (241), Vitória (72) e Cariacica (104). A a Agência do Trabalhador de Cariacica oferece 986 chances de emprego e estágio.

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 233

233 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (10)

Ajudante de eletricista (4)

Ajudante de obras (12)

Analista de mercado (1)

Analista de mídias sociais (1)

Atendente de estabelecimento com cervejas artesanais (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de manutenção predial (20)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Babá (1)

Barman (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Cabeleireiro (1)

Cabeleireiro feminino (1)

Carpinteiro (13)

Caseiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (18)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira de máquina reta (3)

Costureira em geral (19)

Cozinheiro geral (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de serraria (1)

Estatístico (1)

Esteticista (1)

Garçom (1)

Gerente de restaurante (1)

Jardineiro (15)

Manicure (6)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (6)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (5)

Nutricionista PCD (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Pedagogo (1)

Pedreiro (14)

Pedreiro de acabamento (2)

Pintor de obras (10)

Professor de língua portuguesa (1)

Professor de matemática no ensino médio (1)

Promotor de vendas PCD (2)

Salgadeiro (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Supervisor de seção de serviços gerais (1)

Supervisor de vendas de serviços (10)

Técnico de refrigeração - instalação (5)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico em ar condicionado (1)

Tecnólogo em gastronomia (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (6)

Vendedor de serviços (4)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 986

986 Açougueiro (6)

Agente de vendas e serviços (1)

Ajudante (16)

Ajudante de caminhão (36)

Ajudante de caminhão e armazém (6)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de obras (45)

Ajudante de pedreiro (4)

Ajudante de vidraceiro (1)

Ajudante geral (3)

Almoxarife (1)

Analista contábil (2)

Analista de recursos humanos (1)

Analista de suprimentos (1)

Armador (15)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de gerente (3)

Assistente técnico (1)

Assistente técnico de redes (1)

Assistente técnico operacional (1)

Atendente de bar - noturno (5)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente de loja (1)

Atendimento ao cliente - ensino médio (2)

Atendimento ao cliente- ensino superior (2)

Atendimento ao cliente- ensino técnico (4)

Atendimento ao público (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de carga e descarga (14)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de criação - redes sociais (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de fresador (1)

Auxiliar de instalação e reparo (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de pedreiro (2)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais - noturno (5)

Auxiliar de serviços gerais (7)

Auxiliar de suporte técnico (2)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Babá (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (20)

Borracheiro (1)

Caixa - noturno (5)

Caixa (2)

Caldeireiro (15)

Caldeireiro/montador (1)

Camareira (6)

Carpinteiro (14)

Caseiro (2)

Classificar contábil (1)

Conferente (1)

Consultor comercial (6)

Contador (3)

Costureira (3)

Cozinheiro - noturno (1)

Cozinheiro (3)

Designer gráfico (1)

Doméstica (1)

Eletricista (23)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista pleno (2)

Eletricista veicular (2)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de serraria (1)

Estagiário de Suporte em TI (2)

Estagiário em Educação Corporativa (1)

Estagiário em Logística (1)

Estagiário Marketing / Social media (2)

Estagiário SAP Dev. ABAP - Backend (1)

Estagiário SAP Dev. UX Frontend (1)

Estágio Comercial (1)

Estágio de Ensino Médio (1)

Estágio em Administração (7)

Estágio em Administração/Economia (1)

Estágio em Atendimento ao Cliente (6)

Estágio em Atendimento e Ligações (1)

Estágio em Clipping de Notícias (2)

Estágio em Comercial (1)

Estágio em Compras (1)

Estágio em Comunicação (1)

Estágio em Design (1)

Estágio em Direito (1)

Estágio em Edição de Imagens (1)

Estágio em Enfermagem (1)

Estágio em Engenharia Civil (1)

Estágio em Engenharia Mecânica (2)

Estágio em Gastronomia (2)

Estágio em Informática (1)

Estágio em Logística (2)

Estágio em Marketing (1)

Estágio em Moda (1)

Estágio em Móveis Planejados e Marcenaria (1)

Estágio em Odontologia (2)

Estágio em Pedagogia (4)

Estágio em Produção de Indicadores (1)

Estágio em Radiologia (1)

Estágio em Recrutamento e Seleção (2)

Estágio em Relacionamento com o Cliente (1)

Estágio em Rotinas Administrativas (1)

Estágio em Social Media (1)

Estágio em Suporte Técnico (11)

Estágio em Técnico de Informática (1)

Estágio em Técnico em Engenharia Mecânica (1)

Estágio em Técnico em Saúde Bucal (1)

Estágio em Telemarketing (8)

Estágio Ensino Médio (5)

Estágio Financeiro | Controladoria (1)

Estágio Gerência de Serviços - Administração ou Engenharia Mecânica (1)

Estágio para Ensino Médio (8)

Estágio Setor Comercial (1)

Estoquista (4)

Faxineira (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Garçom - noturno (5)

Instrutor de prático (1)

Lanterneiro (2)

Lanterneiro junior (2)

Manobrista – cnh C/D (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (7)

Mecânico C (1)

Mecânico de injeção eletrônica (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de equipamento (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico especializado/mecatrônica (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Meio oficial de cozinha (3)

Moleiro de caminhão (2)

Montador (4)

Montador de andaime (24)

Montador guias e cadeiras (1)

Motorista – cnh D (23)

Motorista – cnh D/E (4)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista cegonheiro – cnh E (10)

Motorista de caçamba / carro pipa / munck (2)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (8)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista entregador – cnh D (2)

Motorista operador munck – cnh C acima (1)

Nutricionista (3)

Oficial (4)

Oficial de pedreiro (6)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de abastecimento suprimentos (1)

Operador de empacotamento (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhador automático (2)

Operador de equipamentos móveis – cnh D (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de forno panela (1)

Operador de patrol (2)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de produção (3)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (10)

Orçamentista (1)

Padeiro (4)

Pedreiro (32)

Pedreiro de acabamento (2)

Pedreiro de alvenaria (2)

Pedreiro oficial (2)

Pintor (11)

Pintor automotivo (7)

Pintor de veículos (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretária (1)

Separador (1)

Serrador de madeiras (1)

Soldador (1)

Supervisor de consórcio (3)

Supervisor de obras civis (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico de TI (2)

Técnico em redes de computador (1)

Técnico em secretariado (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Telemarketing ativo (5)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (4)

Vendedor de consórcio (30)

Vendedor externo (16)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (5)

Vendedor/balconista (1)

Vendedora (2)

Zelador (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Auxiliar administrativo (22)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (1)

Contador (1)

Costureira (3)

Empacotador (1)

Estoquista (4)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Operador de produção (3)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Representante de atendimento (20)

Técnico automotivo (1)

Zelador (6)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 241

241 Agente de pátio (1)

Apontador de obras PCD (1)

Armazenista PCD (2)

Assistente administrativo PCD (3)

Assistente de logística e transporte (2)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza PCD (10)

Auxiliar de limpeza (60)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de obras (8)

Auxiliar de topógrafo (3)

Auxiliar técnico de obras saneamento (6)

Borracheiro (2)

Caldeireiro montador (5)

Caseiro (1)

Colorista (1)

Conferente de carga e descarga (9)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro industrial (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encanador (20)

Encarregado de obras (10)

Enfermeiro (3)

Estoquista (10)

Gerente de departamento pessoal (1)

Instalador de tubulação - embarcações (10)

Maçariqueiro (12)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de motor diesel (1)

Mecânico diesel (1)

Montador instalador de baterias (1)

Operador de central de concreto (2)

Operador de mistura (2)

Pedreiro (2)

Porteiro PCD (2)

Radiologista (1)

Reparador de aparelhos eletrodomésticos (1)

Serralheiro (1)

Servente PCD (1)

Soldador (20)

Técnico de edificações (1)

Técnico eletrônico (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor pap (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 72

72 Açougueiro (2)

Aprendiz de mecânica de manutenção (1)

Armador de ferros (3)

Atendente comercial (1)

Atendente de balcão (5)

Atendente de lanchonete PCD (1)

Auxiliar administrativo - estágio (2)

Auxiliar de conservação de obras civis (1)

Auxiliar de cozinha (8)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes PCD (1)

Cumim (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Empregado doméstico diarista (1)

Lavador de veículos PCD (1)

Motorista carreteiro (15)

Operador de caixa (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (4)

Serralheiro (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (3)

Técnico de manutenção de computador (3)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (3)

Vendedor interno (6)

Zelador (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 104

104 Ajudante de obras PCD (3)

Ajudante de obras (5)

Analista fiscal (1)

Assistente de tráfego (1)

Auxiliar técnico em mecânica (1)

Balconista de açougue (2)

Caldeirista (1)

Chefe de armazém (1)

Consultor de vendas (30)

Contínuo (4)

Encarregado de obras (1)

Esteticista (2)

Fiscal de loja (2)

Gerente de suprimentos (1)

Manicure (6)

Marceneiro (1)

Motofretista (2)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de automóveis (1)

Operador de máquinas (1)

Operador de motosserra (3)

Operador de telemarketing (4)

Pedreiro (10)

Recuperador de crédito (8)

Técnico de refrigeração (3)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 29

29 Preparador de amostras (2)

Auxiliar de eletricista veicular (1)

Mecânico diesel (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Operador guindauto munck (1)

Técnico mecânico (2)

Instrutor de inglês (1)

Instrumentista de manutenção (1)

Técnico de telecomunicações (2)

Soldador (12)

Mecânico (3)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 541

541 Ajudante (22)

Ajudante em geral (2)

Ajudante florestal (1)

Ajudante florestal (40)

Ajudante geral (8)

Almoxarife (1)

Armador (1)

Assistente de produção (5)

Assistente técnico (1)

Assistente técnico de planejamento (1)

Caldeireiro (4)

Carpinteiro (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista FC (34)

Eletricista montador (13)

Encanador (10)

Encarregado (1)

Encarregado de andaime (5)

Encarregado de obras (2)

Encarregado de pintura (3)

Inspetor de QAQC (1)

Instrumentista (2)

Lavador de automóveis (1)

Líder de elétrica fc (2)

Líder de pintura (3)

Líder de solda (1)

Líder de tubulação (1)

Lixador (2)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (4)

Mecânico montador (6)

Mecânico sênior (4)

Montador de andaimes (40)

Montador de estruturas metálicas (4)

Operador de equipamento caçamba (2)

Operador de estação de tratamento (2)

Operador de grua (1)

Pedreiro (1)

Pintor de paredes (2)

Pintor industrial (220)

Pintor letrista (2)

Supervisor de comissionamento (15)

Técnico de comissionamento (20)

Técnico em mecânica (10)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor externo (5)

Zelador de manutenção (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 29

29 Ajudante de acabador de marmoraria (1)

Ajudante de marceneiro (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de organização de estoque (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Balconista (6)

Caixa (3)

Doméstica (1)

Eletricista industrial (1)

Marceneiro (1)

Mecânico industrial (1)

Operador de escavadeira ou carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Produção (2)

Técnico de informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (3)

Zelador (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 101

101 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de expedição (1)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de pátio PCD (1)

Ajudante de polidor PCD (1)

Ajudante de resinador PCD (1)

Almoxarife PCD (1)

Armador de ferragens (1)

Auxiliar de manutenção PCD (12)

Balconista (1)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (1)

Coordenador administrativo (1)

Cortador de pedras (1)

Cortador de rochas (1)

Dentista (1)

Eletricista de instalações industriais (1)

Encarregado de terraplenagem (1)

Encarregado de pavimentação (1)

Gerente administrativo (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Mecânico a diesel (1)

Montador (4)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de rolo (5)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Ortodontista (3)

Pedreiro (7)

Resinador (2)

Resinador PCD (1)

Pintor industrial (1)

Pintor automotivo (3)

Porteiro PCD (3)

Polidor de mármore PCD (1)

Promotor de vendas (3)

Técnico de enfermagem PCD (1)

Torneiro mecânico (1)

Vigia PCD (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 81

81 Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras PCD (2)

Almoxarife (2)

Armador de estrutura de concreto (1)

Artesão (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de pintura industrial (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Bombeiro civil (4)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (2)

Consultor de vendas (1)

Coordenador administrativo (1)

Coordenador de vestuário (1)

Costureira jeans (1)

Costureira pilotista (2)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Fiscal de loja (1)

Gerente de clínicas (1)

Laboratorista de solo (1)

Mecânico de automóveis (1)

Motorista de caminhão basculante/pipa (4)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (7)

Recepcionista (2)

Serralheiro (1)

Taxista (2)

Técnico de edificações (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico pleno em microinformática (1)

Vaqueiro (1)

Vendedora (2)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.