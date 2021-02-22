Sines do ES abrem a semana com 2.284 novos postos de trabalho

Como se candidatar: o trabalhador pode conferir as oportunidades de emprego no

. Na ferramenta, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador de Vitória pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.