Sines do ES abrem a semana com 2.284 novos postos de trabalho

As agências do Sine e do Trabalhador abrem a semana com 2.284 novas vagas de emprego em todo o Espírito Santo. As chances estão distribuídas pelas áreas de saúde, construção civil, indústria, prestação de serviços, entre outras.
Há oportunidades para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. As unidades atualizam as vagas diariamente, podendo ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
A maior oferta de vagas está disponível no Sine da Serra. Ao todo, são 808 postos de trabalho, sendo 150 para mecânico de manutenção. Na Agência do Trabalhador de Cariacica, são 514 chances. Há ainda vagas de trabalho no Sine de Vila Velha (194), Vitória (81) e Cariacica (146).
No interior do ES, o Sine de Linhares inicia a semana com 223 oportunidades, das quais 61 para técnico de enfermagem. Oportunidades ainda nas agências de Anchieta (30), Aracruz (4), Barra de São Francisco (11), Cachoeiro de Itapemirim (192) e São Mateus (71)
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 514, sendo 115 para pessoas com deficiência
- Açougueiro (4)
- Agente funerário (1)
- Ajudante de caminhão (1)
- Ajudante de carga e descarga (33)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obra (10)
- Ajudante de pintor de veículos (1)
- Ajudante de produção I (1)
- Ajudante mecânico (1)
- Almoxarife (1)
- Arrematadeira (4)
- Artífice (3)
- Assessor de loja (1)
- Assistente de operações pleno (2)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente fiscal e financeiro (2)
- Assistente social (1)
- Atendente / secretária (1)
- Atendente de bar (5)
- Atendente de loja (1)
- Auxiliar comercial (3)
- Auxiliar de câmara fria (3)
- Auxiliar de carga e descarga (5)
- Auxiliar de departamento de pessoal (1)
- Auxiliar de escritório/recepcionista (1)
- Auxiliar de hospedagem (1)
- Auxiliar de inspeção (3)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de refrigeração (2)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de vendas (2)
- Balconista de açougue (6)
- Balconista de padaria (1)
- Clínico geral (4)
- Consultor (a) de lojas (1)
- Consultor de locação e vendas (3)
- Consultor de marketing digital (1)
- Consultor de vendas (2)
- Consultor de vendas externas (3)
- Controlador de manutenção (1)
- Costureira (4)
- Cozinheira (1)
- Dermatologista (1)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista de máquinas pesadas III (1)
- Eletricista veicular (1)
- Empregada doméstica (3)
- Encarregado de distribuição (1)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Engenheiro de produção (2)
- Engenheiro mecânico (1)
- Estágio administração/contábeis (2)
- Estágio de expansão contabilidade, economia ou direito (1)
- Estoquista (5)
- Funileiro / lanterneiro (2)
- Garçom (6)
- Gerente de casa noturna (1)
- Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)
- Greidista (1)
- Instalação de acessórios automotivos (4)
- Instalador de som e acessórios (1)
- Instalador de telecomunicações (20)
- Laminador de fibra de vidro (1)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de refrigeração c (1)
- Mecânico diesel (5)
- Montador de veículos (2)
- Motorista (5)
- Motorista carreteiro (35)
- Motorista cnh e (3)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de guincho (1)
- Motorista entregador (1)
- Neurologista (1)
- Nutricionista (2)
- Operador de caixa (6)
- Operador de câmara fria (1)
- Operador de máquina de roupas (2)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retífica e polimento (1)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro de acabamento (4)
- Pintor automotivo (3)
- Pintor de veículo automotivo - carreta (1)
- Pintor de veículos (1)
- Porteiro (5)
- Primeiro emprego - instalador de som e acessórios (1)
- Promotor de vendas (2)
- Psicólogo (1)
- Psiquiatra (2)
- Repositor (2)
- Representante de atendimento (75)
- Serralheiro (4)
- Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)
- Soldador (1)
- Soldador chaparia (1)
- Supervisor de vendas pap (1)
- Técnico de instalação (7)
- Técnico em pães (1)
- Técnico instalador de rastreador e acessórios (2)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Vendedor - cobrir férias (1)
- Vendedor (8)
- Vendedor de automóveis (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)
- Vendedor técnico (4)
- Vidraceiro (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de produção (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar operacional (2)
- Caixa (1)
- Controlador de manutenção (1)
- Eletricista de máquinas pesadas III (1)
- Embalador (10)
- Motorista (1)
- Operador industrial I (1)
- Porteiro (45)
- Representante de atendimento (50)
SINE DE SERRA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra. O atendimento ocorre das 8h às 17h.
- Vagas: 808
- Agente comunitário (11)
- Apoiador de logística i (3)
- Atendente (6)
- Atendimento em eletrotécnico (10)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (12)
- Auxiliar de obras (12)
- Auxiliar de pizzaiolo (6)
- Auxiliar de produção (12)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar técnico em edificações (6)
- Carpinteiro (3)
- Chapeiro (6)
- Comprador (3)
- Eletricista (18)
- Eletricista montador (6)
- Eletricista montador (18)
- Eletricista sistema solar (2)
- Empregada doméstica (3)
- Encanador/laminador (18)
- Fisioterapeuta (3)
- Líder de obras (6)
- Marteleiro (3)
- Mecânico(67)
- Mecânico de automóveis (12)
- Mecânico de manutenção (150)
- Mecânico de motos-pleno (3)
- Mecânico de refrigeração C (3)
- Mecânico diesel (6)
- Mecânico hidráulico (3)
- Montador de galpão pré-fabricado (6)
- Motoboy (28)
- Motorista /operador de munck (3)
- Motorista carreteiro (6)
- Motorista de caminhão caçamba (4)
- Motorista de operador munck (10)
- Motorista operador de garra sucateira (3)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de máquina de pneu (3)
- Operador de máquinas (2)
- Operador de prensa (6)
- Operador de prensa vulcanizadora (6)
- Operador de processos de produção júnior I (2)
- Operador de retífica e polimento (3)
- operador de retroescavadeira (1)
- Operador de trator (2)
- Operador rolo compactador (6)
- Pizzaiolo (3)
- Recepcionista bilíngue (3)
- Reparador de redes e aparelhos de internet(6)
- Serralheiro (12)
- Soldador (57)
- Soldador II (132)
- Técnico de refrigeração automotiva (6)
- Técnico em refrigeração (6)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (6)
- Vendedor (9)
- Vendedor porta a porta (47)
- Vendedor varejista (3)
- Vistoriador em veículos para geração de laudo de transfêrencia (6)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 17 horas, na Rua 7 de Setembro, nº 95, Centro, próximo ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho.
- Vagas: 194
- Açougueiro (2)
- Administrador (1)
- Ajudante de cozinha (5)
- Atendente de lanchonete (34)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Cozinheiro de embarcações (1)
- Desenvolvedor de TI (100)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Esteticista (1)
- Garçom (1)
- Gerente de posto de venda (2)
- Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (20)
- Manicure (4)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
- Operador de caixa (3)
- Pedreiro (6)
- Promotor de vendas (1)
- Repositor de mercadorias (3)
- Soldador (1)
- Taifeiro - exceto militares (1)
- Vendedor no comércio de mercadorias (5)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: o trabalhador pode conferir as oportunidades de emprego no portal Trabalha Vix. Na ferramenta, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador de Vitória pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.
- Vagas: 81
- Ajudante de obras (7)
- Atendente de balcão (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Camareiro de embarcações (12)
- Chefe de cozinha (5)
- Comissário de bordo (12)
- Cozinheiro de embarcações (5)
- Garçom (8)
- Mecânico de motocicletas (2)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Operador de caixa (3)
- Padeiro (5)
- Pedreiro (6)
- Técnico de refrigeração (1)
- Vendedor (5)
- Vendedor interno (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.
- Vagas: 30
- Agente de microcrédito (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Empregada doméstica (1)
- Estagiário de ciências contábeis (1)
- Estagiário de engenharia de produção (1)
- Estagiário de rh (1)
- Estagiário administração (1)
- Operador de mini pá carregadeira (4)
- Operador de pá carregadeira (14)
- Orientador comercial (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)
SINE DE ARACRUZ
- Vagas: 4
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Empregado doméstica (2)
- Representante comercial (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected].
- Vagas: 11
- Agente funerário (1)
- Balconista em papelaria (1)
- Costureira em geral (1)
- Designer gráfico (1)
- Instalador de equipamentos de comunicação (1)
- Pizzaiolo (1)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico em informática (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, bairro Guandu.
- Vagas: 192
- Ajudante de pátio (1)
- Ajudante de eletricista (4)
- Armador de estrutura de concreto armado (2)
- Atendente de lanchonete (50)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Carpinteiro (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de vendas (1)
- Coordenador de restaurante (50)
- Eletricista (3)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de departamento pessoal (1)
- Gerente de loja e supermercado (4)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de ponte rolante (2)
- Pedreiro (6)
- Representante comercial autônomo (3)
- Supervisor comercial (1)
- Vendedor permissionário (5)
- Vidraceiro (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona no Faça Fácil, das 8 às 17 horas, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.
- Vagas: 146
- Açougueiro (1)
- Analista fiscal (1)
- Analista de Pcp (1)
- Atendente de mesa (50)
- Auxiliar de cobrança (2)
- Auxiliar de cozinha (51)
- Auxiliar de produção (10)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Cortador de roupas (1)
- Desossador (2)
- Eletricista de veículos (2)
- Instalador de acessórios de veículos (2)
- Jardineiro (5)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motorista carreteiro (5)
- Operador de máquinas (1)
- Vendedor de serviços (4)
- Vidraceiro (1)
SINE DE SÃO MATEUS
- Vagas: 71
- Ajudante de eletricista (3)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Assistente de marketing (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de departamento fiscal (1)
- Auxiliar de manutenção (5)
- Auxiliar de montagem (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (3)
- Designer gráfico (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista (8)
- Empregado doméstico (2)
- Encarregado de fiscal (1)
- Encarregado da área (1)
- Estagiário de técnico em segurança do trabalho (1)
- Frentista (4)
- Instalador (2)
- Instalador de alto falante e alarme (1)
- Lanterneiro de automóveis (1)
- Líder central de resíduos (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de automóveis em geral (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Operador de resíduos (1)
- Operador de videomonitoramento (3)
- Pintor de automóveis (1)
- Recepcionista (1)
- Soldador (2)
- Supervisor financeiro (1)
- Técnico de informática (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em refrigeração automotiva (1)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor externo (8)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro.
- Vagas: 223
- Ajudante acabador granito (1)
- Ajudante de montagem (1)
- Ajudante de solda (8)
- Ajudante de produção PCD (10)
- Ajudante de produção (9)
- Analista contábil fiscal (1)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Atendente de lanchonete PCD (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de elétrica (3)
- Auxiliar de engenharia/edificações (3)
- Auxiliar de inspeção (4)
- Auxiliar de montagem industrial (3)
- Balconista de farmácia (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Caldeireiro (3)
- Chapista de lanchonete (2)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (5)
- Cozinheira (1)
- Eletricista (3)
- Eletricista montador (3)
- Encanador industrial (3)
- Enfermeiro (1)
- Estoquista (1)
- Expedição (1)
- Fiscal de campo (1)
- Gesseiro gesso liso (2)
- Gesseiro gesso em placa (3)
- Instrumentista (1)
- Instalador de alarme (1)
- Maqueio (6)
- Maceneiro (2)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico industral (4)
- Monitor (1)
- Montador de andaime (4)
- Montador de móveis (1)
- Motorista carreteiro (4)
- Oficial polivalente (1)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de máquina (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro reboco interno (10)
- Pedreiro oficial (6)
- Pintor de acabamento (15)
- Psicólogo (1)
- Repositor de mercadoria (2)
- Serrador de granito (2)
- Soldador (4)
- Soldador /serralheiro (1)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico de enfermagem (61)
- Técnico manutenção de impressora (1)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de irrigação (1)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor interno (3)