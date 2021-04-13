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Postos de trabalho

Sines da Grande Vitória têm 713 vagas de emprego com carteira assinada

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade como soldador, auxiliar de serviços gerais e enfermeiro; veja como se inscrever

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:52
Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho
Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva
As agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória começam a semana com 713 vagas para quem quer ter um emprego com carteira assinada. As chances desta terça-feira (13) são para cargos como auxiliar de serviços gerais, soldador, marceneiro, enfermeiro, motorista e vendedor.
Por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, somente a unidade da Serra realiza atendimento presencial. As demais recebem os currículos dos candidatos por e-mail.
A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 322 postos de trabalho. Do total de oportunidades, 122 são destinadas à pessoas com deficiência.
Já no Sine de Vila Velha, a semana começa com 278 vagas, das quais 100 para desenvolvedor de TI. No Sine da Serra, estão disponíveis 102 chances, enquanto em Vitória, 11.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento do site da prefeitura.
  • Vagas: 278
  • Açougueiro (20)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)
  • Ajudante de farmácia (3)
  • Atendente de clínica médica (2)
  • Atendente de mesa (3)
  • Auxiliar de armazenamento (20)
  • Auxiliar de padeiro (20)
  • Auxiliar de torneiro mecânico (1)
  • Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
  • Caldeireiro (1)
  • Chefe de serviço de limpeza (2)
  • Copeiro (1)
  • Desenvolvedor de TI (100)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
  • Encarregado de frios (10)
  • Enfermeiro (10)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico de automóvel (1)
  • Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (2)
  • Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)
  • Montador de móveis de madeira (1)
  • Motorista - operadora de equipamentos portuários (17)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Operador de teleatendimento ativo - telemarketing (1)
  • Pedreiro (1)
  • Soldador (2)
  • Subgerente de restaurante (1)
  • Técnico de edificações (1)
  • Técnico de enfermagem (20)
  • Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)
  • Vendedor interno (30)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos interessados nas vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador deverão preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

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13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

  • Vagas: 322
  • Ajudante de cozinha (3)
  • Ajudante de padaria (2)
  • Amarrador (10)
  • Analista de departamento de pessoal (2)
  • Arrematadeira (4)
  • Artífice – manutenção em geral (2)
  • Assistente administrativo pós venda (1)
  • Assistente comercial (2)
  • Assistente de almoxarife (1)
  • Assistente de contas a pagar (1)
  • Assistente de logística (4)
  • Assistente de marketing (1)
  • Assistente financeiro - vaga temporária (2)
  • Auxiliar de corte (2)
  • Auxiliar de estoque (5)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (10)
  • Cadista (1)
  • Caldeireiro (1)
  • Consultor de vendas (3)
  • Cortadores (3)
  • Costureira pilotista (13)
  • Costureira retista (14)
  • Eletricista (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Encapsulador (1)
  • Encarregado de obra (3)
  • Estágio administrativo financeiro (1)
  • Estágio ensino médio ou técnico (1)
  • Estágio ensino superior (3)
  • Estoquista (2)
  • Jovem aprendiz - tarde (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Líder de estoque (2)
  • Mecânico de carreta (2)
  • Mecânico diesel (4)
  • Modelista (3)
  • Mosqueadeira (4)
  • Motorista cegonheiro – cnh E (20)
  • Motorista entregador – cnh D (2)
  • Operador de equipamento portuário – motorista cnh e (20)
  • Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)
  • Operador de retífica e polimento (2)
  • Operador de retroescavadeira (4)
  • Operador industrial I (5)
  • Operador logístico I (3)
  • Pintor automotivo (1)
  • Promotor de relacionamento (2)
  • Soldador (3)
  • Soldador de chaparia (2)
  • Soldador tig (3)
  • Supervisor logístico (1)
  • Técnico em edificações (1)
  • Técnico segurança do trabalho (1)
  • Vendedor (1)
  • Vendedor de autopeças (2)
  • Vendedor de consórcio (5)
  • Vendedor externo (1)
  • Zelador (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Agente de vendas (20)
  • Ajudante de produção (1)
  • Ajudante serviços de apoio (20)
  • Assistente administrativo pós venda (1)
  • Atendente de relacionamento (20)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de logística operacional (2)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Estágio ensino superior (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Mecânico diesel (2)
  • Pintor automotivo (1)
  • Representante de atendimento (25)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os trabalhadores podem procurar a agência, que funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra, das 8 às 14 horas. 
  • Vagas: 112
  • Auxiliar de expedição (6)
  • Auxiliar de serviços técnico (1)
  • Camareira (3)
  • Cozinheira (2)
  • Cozinheiro (2)
  • Cozinheiro líder (3)
  • Eletricista (23)
  • Mecânico automotivo (1)
  • Mecânico manutenção escalador (30)
  • Meio oficial de cozinha - industrial (29)
  • Técnico de informática (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)

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Confira as dicas para procurar emprego no Sine

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site da PMV no link Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. 
  • Vagas: 11
  • Balconista de açougue (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Forneiro de padaria (1)
  • Gerente administrativo (1)
  • Técnico de telecomunicações - telefonia (1)
  • Governanta de hotelaria (1)
  • Médico endocrinologista (1)
  • Médico cardiologista (1)

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