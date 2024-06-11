Sine de Vila Velha tem 50 vagas de emprego nesta quarta-feira (12)

Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

Sine de Vila Velha e a Manserv Montagem e Manutenção oferecem 50 vagas de emprego imediatas. Os postos são para diversas áreas, pois a empresa vai ampliar a sua atuação no município.

Os interessados devem ir até a agência nesta quarta-feira (12), das 13h às 17h, que funciona no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

Os postos são para os seguintes cargos:

Ajudante de eletricista (20)

Eletricista de manutenção industrial (10)

Encarregado eletricista de instalações (10)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (10)

A Manserv é uma empresa multiespecialista em prestação de serviços e que atua com foco em soluções inteligentes para o desenvolvimento sustentável de operações industriais, logísticas e de manutenção.