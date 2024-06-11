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Sine de Vila Velha tem 50 vagas de emprego nesta quarta-feira (12)

Oportunidades são para ajudante de eletricista, eletricista de manutenção industrial, encarregado eletricista de instalações e motorista de caminhão-guincho pesado com munk
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2024 às 13:26

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 13:26

Agência do Sine de Vila Velha
Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha
Sine de Vila Velha e a Manserv Montagem e Manutenção oferecem 50 vagas de emprego imediatas. Os postos são para diversas áreas, pois a empresa vai ampliar a sua atuação no município.
Os interessados devem ir até a agência nesta quarta-feira (12), das 13h às 17h, que funciona no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, na Rodovia do Sol, em Itaparica.
Os postos são para os seguintes cargos:
  • Ajudante de eletricista (20)
  • Eletricista de manutenção industrial (10)
  • Encarregado eletricista de instalações (10)
  • Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (10)
A Manserv é uma empresa multiespecialista em prestação de serviços e que atua com foco em soluções inteligentes para o desenvolvimento sustentável de operações industriais, logísticas e de manutenção.
"Estamos felizes em colaborar com a Manserv neste processo seletivo, que é uma excelente oportunidade para os profissionais de Vila Velha encontrarem uma colocação no mercado de trabalho formal da cidade. Nosso objetivo é promover o encontro entre empregadores e candidatos, ajudar a preencher as vagas de emprego disponíveis e manter o ritmo de desenvolvimento econômico e social do município”, afirma a diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho.

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