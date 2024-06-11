Sine de Vila Velha tem 50 vagas de emprego nesta quarta-feira (12)

O Sine de Vila Velha e a Manserv Montagem e Manutenção oferecem 50 vagas de emprego imediatas. Os postos são para diversas áreas, pois a empresa vai ampliar a sua atuação no município.
Os interessados devem ir até a agência nesta quarta-feira (12), das 13h às 17h, que funciona no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, na Rodovia do Sol, em Itaparica.
Os postos são para os seguintes cargos:
- Ajudante de eletricista (20)
- Eletricista de manutenção industrial (10)
- Encarregado eletricista de instalações (10)
- Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (10)
A Manserv é uma empresa multiespecialista em prestação de serviços e que atua com foco em soluções inteligentes para o desenvolvimento sustentável de operações industriais, logísticas e de manutenção.
"Estamos felizes em colaborar com a Manserv neste processo seletivo, que é uma excelente oportunidade para os profissionais de Vila Velha encontrarem uma colocação no mercado de trabalho formal da cidade. Nosso objetivo é promover o encontro entre empregadores e candidatos, ajudar a preencher as vagas de emprego disponíveis e manter o ritmo de desenvolvimento econômico e social do município”, afirma a diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho.