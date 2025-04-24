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Senai abre vagas em curso inédito de especialização em veículos elétricos

Formação busca qualificar profissionais para lidar com modelos cujas vendas estão em expansão no país; saiba como se inscrever

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 11:04

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

24 abr 2025 às 11:04
Curso busca capacitar profissionais para o setor automotivo.
Curso do Senai busca capacitar profissionais em veículos elétricos Crédito: Divulgação/Findes
Senai está com inscrições abertas em cursos inéditos no Espírito Santo para capacitar profissionais na área de eletromobilidade, de olho no mercado crescente de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Ao todo, há 115 vagas disponíveis em quatro cursos presenciais. São três opções com cargas horárias entre 16h e 32h, totalizando 75 vagas, e outro exclusivo para executivos com 40 vagas e carga horária de 8 horas.
Confira abaixo os detalhes dos cursos ofertados:
  • Fundamentos de Eletricidade Automotiva - início em 19 de maio - carga horária: 20h;
  • Acionamentos e Controle de Motores Elétricos - início em 2 de junho - carga horária: 16h;
  • Manutenção em Sistemas Desenergizados de Veículos Eletrificados - início em 23 de junho - carga horária: 32h;
  • Princípios da Eletromobilidade para executivos - início em 10 de maio - carga horária: 8h;
Os alunos terão acesso a um conteúdo completo, incluindo circuitos elétricos, motores em corrente contínua e alternada, além do uso de inversores de frequência. A formação abordará, também,  as inovações da eletromobilidade e as melhores práticas de segurança em alta tensão. Os valores dos cursos variam de R$ 340 a R$ 700. As inscrições podem ser feitas a partir do link https://loja.senaies.com.br.
O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, cita a importância dos cursos, lembrando que o mercado de veículos eletrificados e híbridos está em expansão no país, sendo o Espírito Santo o Estado que mais importa esses modelos no Brasil. “É importante acompanhar essa evolução dos meios de transporte. Por isso, o Senai Vitória se transformou em um centro educacional voltado para o setor automotivo e de mobilidade elétrica", afirma.

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