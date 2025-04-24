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Sul do Estado

PF faz operação em Marataízes após entidade dos EUA denunciar pornografia infantil

Um jovem de 19 anos investigado na ação foi levado para a delegacia; dois celulares foram apreendidos na casa dele e vão passar por perícia

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 10:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 abr 2025 às 10:33
Jovem é preso com imagens de cenas de abuso sexual em operação da PF
Material apreendido na casa do suspeito alvo da investigação da Polícia Federal Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Federal nesta quinta-feira (24) suspeito de armazenar arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. A ação aconteceu na cidade de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, depois de uma entidade dos Estados Unidos identificar que as imagens estavam sendo guardadas pelo investigado em um site, na "nuvem" (forma de manter dados e arquivos em servidores remotos). 
O nome do suspeito não foi informado. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele, e dois celulares foram apreendidos. Os aparelhos serão submetidos à perícia técnica criminal. A ação foi batizada de "Operação Mateus 18.6 II".
As investigações foram iniciadas em 2024, quando a entidade americana informou à Polícia Federal a identificação dos arquivos em um site de armazenamento de dados em nuvem. A partir das apurações, a polícia identificou o responsável no país.
O homem foi conduzido à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim para prestar declarações. Ele poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. As penas podem chegar a quatro anos de prisão.

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Abuso sexual Marataízes Polícia Federal Infantil Região sul do ES
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