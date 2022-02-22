Senac abre 60 vagas em curso gratuito para garçom

Além das aulas serem gratuitas, a escola vai custear as despesas do aluno com auxílio transporte (passagem de ida e volta de transporte público da Grande Vitória - Transcol), alimentação e uniforme.

Os interessados podem fazer a matrícula na secretaria do Senac Vitória, que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos.