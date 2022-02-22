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Qualificação profissional

Senac abre 60 vagas em curso gratuito para garçom

Curso tem carga horária de 240 horas semanais; interessados devem fazer a matrícula na escola que fica em Bento Ferreira, Vitória

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 14:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 fev 2022 às 14:59
Curso gratuito para aprender a ser garçom
Curso gratuito para aprender a ser garçom Crédito: Senac/Divulgação
O Senac-ES está com inscrições para o curso de qualificação profissional destinado a quem quer aprender o ofício de garçom. A oferta é de 60 vagas. 
Além das aulas serem gratuitas, a escola vai custear as despesas do aluno com auxílio transporte (passagem de ida e volta de transporte público da Grande Vitória - Transcol), alimentação e uniforme.
O curso tem carga horária de 240 horas, com aulas em turnos variados, sendo quatro turmas com aulas de segunda a sábado, das 8h às 15h, e uma de segunda a sexta, das 16h às 22h. A qualificação é oferecida nas dependências do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.
COMO SE INSCREVER
Os interessados podem fazer a matrícula na secretaria do Senac Vitória, que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos.
Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e os documentos que comprovem o pré-requisito, como o perfil socioeconômico descrito no edital PSG, que pode ser consultado no edital do Senac.

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