ES abre 2,2 mil vagas em cursos de qualificação exclusivas para mulheres

Já estão abertas as inscrições para 2.295 vagas em cursos de qualificação profissional exclusiva para mulheres. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego. As chances estão disponíveis por meio do Programa Qualificar ES, do governo do Estado , e serão realidades presencialmente.

As interessadas podem se inscrever até 24 de fevereiro, no site do Qualificar ES . São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizada e do sexo feminino. As alunas dos cursos da área da Saúde precisam ter mais de 18 anos.

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

A seleção das participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. O resultado será divulgado em 10 de março.

CONFIRA OS CURSOS EXCLUSIVO PARA MULHERES

Agente Comunitário de Saúde

Assistente Administrativo

Assistente de Recursos Humanos

Atendimento ao Cliente

Auxiliar de Departamento Pessoal

Biscoitos Caseiros

Bolos Artísticos

Bolos e Suas Variações

Confeccionador de Lingerie e Moda Praia

Confeitaria

Costura

Cuidador de Idosos

Cuidador Infantil

Design de Sobrancelhas

Doces para Festas

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

Inglês Básico

Maquiagem

Panificação

Pizzaiolo

Preparação de Salgados

Recepcionista

Recreador Infantil

Técnica de Vendas

Após o encerramento das atividades, as mulheres que concluírem os cursos presenciais de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

As vagas são ofertadas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), por meio de uma parceria entre os programas Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

"Proporcionar às mulheres condições dignas de trabalho e oportunidades de projeção econômica e social para o seu bem-estar são as metas do Agenda Mulher Empreendedora. Para que mais mulheres possam ampliar sua participação no mercado capixaba”, afirma a vice-governadora Jacqueline Moraes.

O Programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na prevenção da criminalidade e na preparação da população capixaba para a inserção ao mundo do trabalho. O programa oferta cursos nas modalidades on-line, presencial e semipresencial.