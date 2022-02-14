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ES abre 2,2 mil vagas em cursos de qualificação exclusivas para mulheres

Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizada; inscrições vão até 24 de fevereiro

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:12
Projeto Todas Elas
Já estão abertas as inscrições para 2.295 vagas em cursos de qualificação profissional exclusiva para mulheres. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego. As chances estão disponíveis por meio do Programa Qualificar ES, do governo do Estado, e serão realidades presencialmente.
As interessadas podem se inscrever até 24 de fevereiro, no site do Qualificar ES. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.
Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizada e do sexo feminino. As alunas dos cursos da área da Saúde precisam ter mais de 18 anos.
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
A seleção das participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. O resultado será divulgado em 10 de março.
CONFIRA OS CURSOS EXCLUSIVO PARA MULHERES
  • Agente Comunitário de Saúde
  • Assistente Administrativo
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Atendimento ao Cliente
  • Auxiliar de Departamento Pessoal
  • Biscoitos Caseiros
  • Bolos Artísticos
  • Bolos e Suas Variações
  • Confeccionador de Lingerie e Moda Praia
  • Confeitaria
  • Costura
  • Cuidador de Idosos
  • Cuidador Infantil
  • Design de Sobrancelhas
  • Doces para Festas
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
  • Inglês Básico
  • Maquiagem
  • Panificação
  • Pizzaiolo
  • Preparação de Salgados
  • Recepcionista
  • Recreador Infantil
  • Técnica de Vendas
Após o encerramento das atividades, as mulheres que concluírem os cursos presenciais de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

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As vagas são ofertadas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), por meio de uma parceria entre os programas Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.
"Proporcionar às mulheres condições dignas de trabalho e oportunidades de projeção econômica e social para o seu bem-estar são as metas do Agenda Mulher Empreendedora. Para que mais mulheres possam ampliar sua participação no mercado capixaba”, afirma a vice-governadora Jacqueline Moraes.
O Programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na prevenção da criminalidade e na preparação da população capixaba para a inserção ao mundo do trabalho. O programa oferta cursos nas modalidades on-line, presencial e semipresencial.
O governo do Estado anunciou a abertura de 51 vagas em cursos de qualificação profissional. Além das oportunidades para mulheres, há 9.624 para ampla concorrência, em 41 municípios capixabas. O prazo para se inscrever vai até o dia 24 de fevereiro, no site do programa.
Também tem 40 mil vagas para cursos on-line. Neste caso, os candidatos podem se inscrever de 15 a 25 de fevereiro.

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