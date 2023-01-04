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Cursos técnicos

Sedu abre cursos de Educação Profissional para alunos de nível médio

Podem participar os estudantes matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Regular e na 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, da Rede Pública Estadual e de instituições privadas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jan 2023 às 11:50

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 11:50

Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso de estudantes em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. A oferta é de 1.140 vagas para cursos que serão ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e pelo Projeto Estadual de Inovação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (iNovaTEC).
Edital nº 01/2023 – Pronatec 
Edital nº 02/2023 - iNovaTEC 
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2023, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.
Podem participar os estudantes matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Regular e na 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio, da Rede Pública Estadual e de instituições privadas.
De acordo com informações da Sedu, a pasta criou o Projeto Estadual de Inovação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (iNovaTEC), que visa ofertar curso de qualificação inovadora aos estudantes. Ao todo estão sendo ofertadas 760 vagas, para seis diferentes cursos, entre eles inéditos, sendo: Empreendedorismo, Mobilidade Urbana, Produção e Tecnologia, Investimentos, Redes Sociais e Ciências de Dados.

Confira os editais

Vagas do Pronatec (380)

  • Conceição do Castelo
  • Escola: EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas
  • Curso: Técnico em Agropecuária 
  • Vagas: 35
  • Domingos Martins 
  • Escola: EEEFM Teófilo Paulino
  • Curso: Técnico em Administração
  • Vagas: 40
  • Ecoporanga
  • Escola: EEEFM de Ecoporanga
  • Curso: Técnico em Vendas
  • Vagas: 40
  • Baixo Guandu
  • Escola: EEEFM José Damasceno Filho
  • Curso: Técnico em Vendas
  • Vagas: 40 
  • Guaçuí
  • Escola: EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro
  • Curso: Técnico em Vendas
  • Vagas: 40
  • Iúna
  • Escola: EEEFM Henrique Coutinho
  • Curso: Técnico em Vendas
  • Vagas: 35
  • Linhares
  • Escola: EEEM Emir de Macedo Gomes
  • Curso: Técnico em Vendas
  • Vagas: 40
  • Rio Bananal
  • Escola: EEEFM Bananal
  • Curso: Técnico em Administração
  • Vagas: 35
  • Boa Esperança
  • Escola: EEEFM Antônio dos Santos Neves
  • Curso: Técnico em Comércio
  • Vagas: 35 
  • São Mateus
  • Escola: EEEM Ceciliano Abel de Almeida
  • Curso: Técnico em Logística
  • Vagas: 40

Vagas iNovaTEC /concomitante (760)

  • Santa Maria de Jetibá
  • Escola: EEEFM Graça Aranha
  • Cursos: Técnico em Empreendedorismo (40) e Técnico em Produção e Tecnologia (40)
  • Barra de São Francisco
  • Escola: EEEFM João XXIII
  • Curso: Técnico em Produção e Tecnologia (40)
  • Ecoporanga
  • Escola: EEEFM Ecoporanga
  • Curso: Técnico em Redes Sociais (40)
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire
  • Curso: Técnico em Mobilidade Urbana (40)
  • Itapemirim 
  • Escola: CEEFMTI Washington Pinheiro Meirelles
  • Curso: Técnico em Investimentos (40)
  • Serra
  • Escola: EEEFM Marinete de Souza Lira
  • Curso: Técnico em Redes Sociais  (40)
  • Vitória
  • Escola: EEEM Colégio Estadual do Espírito Santo
  • Curso: Técnico em Mobilidade Urbana (40)
  • Cariacica
  • Escola: CEEFMTI Professora Maria Penedo
  • Cursos: Técnico em Empreendedorismo (40) e Técnico em Mobilidade Urbana (40)
  • Colatina
  • Escola: EEEFM Geraldo Vargas Nogueira
  • Curso: Técnico em Investimentos (40)
  • Linhares
  • Escola: CEEMTI Emir de Macedo
  • Cursos: Técnico em Mobilidade Urbana (40) e Técnico em Ciências de Dados (40)
  • Nova Venécia
  • Escola: EEEFM Maria Dalva Gama
  • Curso: Técnico em Empreendedorismo (40)
  • São Mateus
  • Escola: EEEFM Ceciliano Abel de Almeida
  • Curso: Técnico em Redes Sociais (40)
  • Anchieta
  • Escola: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira
  • Curso: Técnico em Ciências de Dados (40)
  • Guarapari
  • Escola: EEEFM Lyra Ribeiro Santos
  • Curso: Técnico em Empreendedorismo (40)
  • Vila Velha
  • Escola: EEEFM Luiz Manoel Vellozo
  • Curso: Técnico em Empreendedorismo (40)

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