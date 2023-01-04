Sedu abre cursos de Educação Profissional para alunos de nível médio

Prédio da Secretaria de Estado da Educação Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso de estudantes em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. A oferta é de 1.140 vagas para cursos que serão ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e pelo Projeto Estadual de Inovação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (iNovaTEC).

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2023, no site www.selecaoaluno.es.gov.br

Podem participar os estudantes matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Regular e na 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio, da Rede Pública Estadual e de instituições privadas.

De acordo com informações da Sedu, a pasta criou o Projeto Estadual de Inovação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (iNovaTEC), que visa ofertar curso de qualificação inovadora aos estudantes. Ao todo estão sendo ofertadas 760 vagas, para seis diferentes cursos, entre eles inéditos, sendo: Empreendedorismo, Mobilidade Urbana, Produção e Tecnologia, Investimentos, Redes Sociais e Ciências de Dados.

Confira os editais

Vagas do Pronatec (380)

Conceição do Castelo

Escola: EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas

Curso: Técnico em Agropecuária

Vagas: 35

Domingos Martins

Escola: EEEFM Teófilo Paulino

Curso: Técnico em Administração

Vagas: 40

Ecoporanga

Escola: EEEFM de Ecoporanga

Curso: Técnico em Vendas

Vagas: 40

Baixo Guandu

Escola: EEEFM José Damasceno Filho

Curso: Técnico em Vendas

Vagas: 40

Guaçuí

Escola: EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro

Curso: Técnico em Vendas

Vagas: 40

Iúna

Escola: EEEFM Henrique Coutinho

Curso: Técnico em Vendas

Vagas: 35

Linhares

Escola: EEEM Emir de Macedo Gomes

Curso: Técnico em Vendas

Vagas: 40

Rio Bananal

Escola: EEEFM Bananal

Curso: Técnico em Administração

Vagas: 35

Boa Esperança

Escola: EEEFM Antônio dos Santos Neves

Curso: Técnico em Comércio

Vagas: 35

São Mateus

Escola: EEEM Ceciliano Abel de Almeida

Curso: Técnico em Logística

Vagas: 40

Vagas iNovaTEC /concomitante (760)

Santa Maria de Jetibá

Escola: EEEFM Graça Aranha

Cursos: Técnico em Empreendedorismo (40) e Técnico em Produção e Tecnologia (40)

Barra de São Francisco

Escola: EEEFM João XXIII

Curso: Técnico em Produção e Tecnologia (40)

Ecoporanga

Escola: EEEFM Ecoporanga

Curso: Técnico em Redes Sociais (40)

Cachoeiro de Itapemirim

Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire

Curso: Técnico em Mobilidade Urbana (40)

Itapemirim

Escola: CEEFMTI Washington Pinheiro Meirelles

Curso: Técnico em Investimentos (40)

Serra

Escola: EEEFM Marinete de Souza Lira

Curso: Técnico em Redes Sociais (40)

Vitória

Escola: EEEM Colégio Estadual do Espírito Santo

Curso: Técnico em Mobilidade Urbana (40)

Cariacica

Escola: CEEFMTI Professora Maria Penedo

Cursos: Técnico em Empreendedorismo (40) e Técnico em Mobilidade Urbana (40)

Colatina

Escola: EEEFM Geraldo Vargas Nogueira

Curso: Técnico em Investimentos (40)

Linhares

Escola: CEEMTI Emir de Macedo

Cursos: Técnico em Mobilidade Urbana (40) e Técnico em Ciências de Dados (40)

Nova Venécia

Escola: EEEFM Maria Dalva Gama

Curso: Técnico em Empreendedorismo (40)

São Mateus

Escola: EEEFM Ceciliano Abel de Almeida

Curso: Técnico em Redes Sociais (40)

Anchieta

Escola: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

Curso: Técnico em Ciências de Dados (40)

Guarapari

Escola: EEEFM Lyra Ribeiro Santos

Curso: Técnico em Empreendedorismo (40)