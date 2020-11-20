Sebrae seleciona agente de inovação e oferece bolsa de até R$ 4 mil no ES

Selecionados darão orientações às micro e pequenas empresas dos segmentos de comércio e serviço do Estado Crédito: StockSnap por Pixabay

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo ( Sebrae /ES) está com inscrições abertas para a captação de novos bolsistas do programa Agentes Locais de Inovação (ALI). Os selecionados receberão bolsas no valor de R$ 4 mil. Clique aqui para ler o edital.

A oferta é de 31 vagas para profissionais com experiência em atividades relacionadas à inovação, tecnologia e gestão. Eles vão fazer o trabalho de orientações às micro e pequenas empresas dos segmentos de comércio e serviço do Estado.

Do total de oportunidades, 30 são para a atuação de agente e uma para orientador de artigos e estudo de caso. As vagas serão distribuídas pelos municípios de Vitória, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Economia via Projeto Brasil Mais, para a melhoria da produtividade dos pequenos negócios.

Segundo informações do Sebrae, os agentes selecionados serão capacitados e durante o treinamento vão receber R$ 2 mil. Depois disso, 20 profissionais farão o trabalho de campo, com bolsa de R$ 4 mil. Os outros 10 agentes capacitados farão parte de em cadastro de reserva.

Para os interessados em atuar como agentes, o requisito é ter ensino superior completo, com até 10 anos de formação. A seleção será feita em três etapas: apresentação documental, prova objetiva e discursiva e entrevista individual. O trabalho terá a duração de 21 meses.

Já para orientador, a exigência é ter mestrado ou doutorado. Os candidatos estão dispensados das provas, passando pelas demais etapas. A bolsa é de R$ 4 mil mensais, com duração de 13 meses.

Este edital é uma grande oportunidade para o candidato a agente conhecer e aplicar uma metodologia inovadora com o desafio de assessorar o empresário, objetivando elevar a produtividade do seu negócio. Os que ingressarem receberão uma capacitação específica para esse fim atuando diretamente nos pequenos negócios, destaca a analista do Sebrae/ES, Carine Z. Thomazi.

Os interessados têm até as 15 horas dia 27 de novembro para se inscrever. Clique aqui para se inscrever.

A taxa de participação é de R$ 50 para os orientadores e R$ 30 para os agentes.