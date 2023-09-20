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10 vagas

Sebrae abre seleção para trainee com salário de R$ 4.927 no ES

Para participar, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino superior entre dezembro de 2020 e setembro de 2023 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 set 2023 às 15:33

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 15:33

Sede do Sebrae na Enseada do Suá
Sede do Sebrae na Enseada do Suá Crédito: Sebrae/Divulgação
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de trainee. A oferta é de dez vagas, das quais oito para ampla concorrência e duas para pessoas pretas e pardas.
A remuneração é de R$ 4.927,02. Os selecionados recebem ainda assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.
Para participar, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino superior entre dezembro de 2020 e setembro de 2023 e ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Podem participar graduados das seguintes áreas: Administração; Empreendedorismo; Ciência da Computação; Engenharia de Software; Ciência da Informação; Inteligência Artificial; Ciências de Dados; Estatística; Gestão da Informação; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing); Letras; Pedagogia; Psicologia; Direito; Ciências Sociais (Sociologia e Política); Políticas Públicas; Comércio Exterior; Relações Internacionais; Ciências Agrárias ou Ambientais (Agronomia, Engenharia Ambiental ou Ciências Ambientais) e Engenharias Diversas.
Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro pelo site da GD9 Assessoria em Recursos Humanos.  A taxa de participação é de R$ 70.
A seleção será realizada em seis etapas, incluindo análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, avaliação de habilidades e entrevista por competências.

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