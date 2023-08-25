Suzano seleciona estagiários e trainee com vagas no ES

Boas oportunidades para estudantes e recém-formados. A Suzano está com inscrições abertas para os seus programas de Trainee e Estágio Superior, intitulados ‘’Cara do Futuro’’ e “Raízes do Futuro”, respectivamente. Há oportunidades para o Espírito Santo. O prazo segue até 21 de setembro.

São 35 postos para o Programa de Trainee, com chances de atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia, disponíveis nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Pará. Os interessados devem ter concluído o curso superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. Clique aqui para se inscrever.

Já o Programa de Estágio Superior tem 150 chances para atuação nas unidades Industriais, Florestais e Corporativas da companhia, em diversas regiões do País, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Pará, Maranhão, Bahia e Distrito Federal. Clique aqui para se inscrever.

Para o Estado, são 3 vagas em Aracruz para os recém-formados e 17 para estudantes, sendo 16 em Aracruz e uma para Cachoeiro do Itapemirim, conforme informações da companhia.