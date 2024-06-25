Sebrae abre processo seletivo com salário de até R$ 6,4 mil

Sede do Sebrae na Enseada do Suá Crédito: Sebrae/Divulgação

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo ( Sebrae/ES ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais de níveis médio e superior.

Ao todo, são duas oportunidades para atuar como analista e duas para assistente.

De acordo com a instituição, a vaga de analista técnico I ( código 8298 ) é para contratação imediata, enquanto a segunda oportunidade ( código 8299 ) é destinada a formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 6.466,72.

Para concorrer, é necessário que o candidato tenha ensino superior completo em Administração de Empresas; Engenharia de Produção; Publicidade e Propaganda; Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Além de formação em Marketing e Marketing Digital. Também é necessário ter carteira de habilitação na categoria B.

A seleção para o cargo de analista contará com seis etapas: homologação das inscrições; avaliação de conhecimentos; avaliação de habilidades; avaliação de perfil comportamental; análise curricular e documental e entrevista individual por competências. Todas as fases são eliminatórias e classificatórias, exceto a quarta etapa que é complementar e não tem caráter classificatório nem eliminatório.

Sobre as vagas para assistente, uma ( código 8300 ) é para trabalhar na regional Serrana, cidade de Venda Nova do Imigrante; e uma vaga ( código 8301 ) para a sede do Sebrae/ES, em Vitória. O salário para esta função é de R$ 2.681,37.

Os candidatos passarão por cinco etapas: homologação das inscrições; análise curricular e documental; avaliação de conhecimentos; avaliação de perfil comportamental e entrevista individual por competências. As etapas são eliminatórias e classificatórias, exceto a quarta etapa que é complementar e não tem caráter classificatório nem eliminatório.

Os interessados podem se inscrever até 1º de julho, por meio do endereço eletrônico s ebrae.gd9rh.com.br. A taxa de participação é de R$ 70 para o cargo de analista e de R$ 50 para o de assistente.