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Níveis médio e superior

Sebrae abre processo seletivo com salário de até R$ 6,4 mil

Oportunidades são para os cargos de analista e assistente; interessados podem se inscrever até o dia 1° de julho. Veja como participar da seleção
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2024 às 10:35

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 10:35

Sede do Sebrae na Enseada do Suá
Sede do Sebrae na Enseada do Suá Crédito: Sebrae/Divulgação
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais de níveis médio e superior. 
Ao todo, são duas oportunidades para atuar como analista e duas para assistente. 
De acordo com a instituição, a vaga de analista técnico I (código 8298) é para contratação imediata, enquanto a segunda oportunidade (código 8299) é destinada a formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 6.466,72.
Para concorrer, é necessário que o candidato tenha ensino superior completo em Administração de Empresas; Engenharia de Produção; Publicidade e Propaganda; Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Além de formação em Marketing e Marketing Digital. Também é necessário ter carteira de habilitação na categoria B.
A seleção para o cargo de analista contará com seis etapas: homologação das inscrições; avaliação de conhecimentos; avaliação de habilidades; avaliação de perfil comportamental; análise curricular e documental e entrevista individual por competências. Todas as fases são eliminatórias e classificatórias, exceto a quarta etapa que é complementar e não tem caráter classificatório nem eliminatório.
Sobre as vagas para assistente, uma (código 8300) é para trabalhar na regional Serrana, cidade de Venda Nova do Imigrante; e uma vaga (código 8301) para a sede do Sebrae/ES, em Vitória. O salário para esta função é de R$ 2.681,37.
Os candidatos passarão por cinco etapas: homologação das inscrições; análise curricular e documental; avaliação de conhecimentos; avaliação de perfil comportamental e entrevista individual por competências. As etapas são eliminatórias e classificatórias, exceto a quarta etapa que é complementar e não tem caráter classificatório nem eliminatório.
Os interessados podem se inscrever até 1º de julho, por meio do endereço eletrônico sebrae.gd9rh.com.br. A taxa de participação é de R$ 70 para o cargo de analista e de R$ 50 para o de assistente.
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