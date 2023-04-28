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Até 8 de maio

Samarco abre seleção para contratar estagiários no ES

Os estudantes de nível superior precisam estar cursando a partir do 3° período, enquanto que os de nível técnico podem estar no 1° módulo

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 15:20
Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES
Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação
A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 voltada para estudantes de cursos de nível superior e técnico de várias áreas de conhecimento. Os interessados têm até 8 de maio para se inscrever, no site da seleção
A atuação dos novos estagiários será no escritório da Samarco em Belo Horizonte, nos Complexos de Germano, em Mariana (MG), e de Ubu, em Anchieta (ES) e em nas obras do Projeto Candonga (Ponte Nova, MG). 
Para participar, os estudantes de nível superior precisam estar cursando a partir do 3° período, enquanto que os de nível técnico podem estar no 1° módulo. O processo seletivo será composto de teste, entrevistas, avaliação psicológica e exame admissional.
As atividades serão iniciadas em julho deste ano. Será oferecida bolsa de estágio, auxílio transporte e alimentação. A carga horária prevista é de 4 horas diárias ou de 6 horas, de acordo com o turno das aulas de cada estudante. A empresa não informou o valor da bolsa.
“O estágio é uma oportunidade para que os estudantes tenham vivência com atividades práticas, aperfeiçoando o aprendizado da sala de aula. É uma etapa importante de capacitação que prepara os alunos para o mercado de trabalho. Nosso propósito é contribuir com o desenvolvimento profissional dessas pessoas”, destacou a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana Gomes.

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