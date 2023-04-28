Samarco abre seleção para contratar estagiários no ES

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação

A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 voltada para estudantes de cursos de nível superior e técnico de várias áreas de conhecimento. Os interessados têm até 8 de maio para se inscrever, no site da seleção

A atuação dos novos estagiários será no escritório da Samarco em Belo Horizonte, nos Complexos de Germano, em Mariana (MG), e de Ubu, em Anchieta (ES) e em nas obras do Projeto Candonga (Ponte Nova, MG).

Para participar, os estudantes de nível superior precisam estar cursando a partir do 3° período, enquanto que os de nível técnico podem estar no 1° módulo. O processo seletivo será composto de teste, entrevistas, avaliação psicológica e exame admissional.

As atividades serão iniciadas em julho deste ano. Será oferecida bolsa de estágio, auxílio transporte e alimentação. A carga horária prevista é de 4 horas diárias ou de 6 horas, de acordo com o turno das aulas de cada estudante. A empresa não informou o valor da bolsa.