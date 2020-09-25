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Oportunidades

Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego

Oportunidades são para comunicador (locutor) e repórter; interessados podem fazer o cadastro do currículo até 30 de setembro

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 11:51
Sede da Rede Gazeta em Vitória
Fachada do prédio da Rede Gazeta em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Rede Gazeta está com vagas de emprego abertas para profissionais de nível superior. Os interessados podem cadastrar o currículo até o dia 30 de setembro, no site de oportunidades da empresa
As chances são para o cargo de comunicador (locutor) e repórter e para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, respectivamente.

CONFIRA OS CARGOS

Comunicador (locutor)

  • Pré requisitos: 
  • Ensino Superior; 
  • Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, ações, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio.  
  • Carteira de Habilitação; 
Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim.

Repórter

  • Pré-requisitos: 
  • Formação Superior completa em Jornalismo com Registro Profissional;
  • Experiência anterior em reportagem para TV;
  • Desejável afinidade com entretenimento;  
  • Domínio de Informática (Microsoft Office).;
  • Experiência em plataformas digitais;
  • Conhecimento básico em edição de vídeos web;
  • Disponibilidade para viajar;
  • Conhecer sobre o Estado do Espírito Santo. 
Local de atuação: Vitória - ES

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