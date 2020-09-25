Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego

A Rede Gazeta está com vagas de emprego abertas para profissionais de nível superior. Os interessados podem cadastrar o currículo até o dia 30 de setembro, no site de oportunidades da empresa.
As chances são para o cargo de comunicador (locutor) e repórter e para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, respectivamente.
CONFIRA OS CARGOS
Comunicador (locutor)
- Pré requisitos:
- Ensino Superior;
- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, ações, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio.
- Carteira de Habilitação;
Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim.
Repórter
- Pré-requisitos:
- Formação Superior completa em Jornalismo com Registro Profissional;
- Experiência anterior em reportagem para TV;
- Desejável afinidade com entretenimento;
- Domínio de Informática (Microsoft Office).;
- Experiência em plataformas digitais;
- Conhecimento básico em edição de vídeos web;
- Disponibilidade para viajar;
- Conhecer sobre o Estado do Espírito Santo.
Local de atuação: Vitória - ES