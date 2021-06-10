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Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego

Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior; interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 11:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jun 2021 às 11:28
Sede da Rede Gazeta em Vitória
Fachada do prédio da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Rede Gazeta está com diversas oportunidades de emprego abertas em sete cargos diferentes. As oportunidades são para trabalhar em Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreiras da empresa.
Na Capital, os postos de trabalho são para analista de desenvolvimento comercial, analista de recursos humanos pleno, analista desenvolvedor, analista financeiro e assistente de marketing. As carreiras exigem o nível superior.
Já em Cachoeiro de Itapemirim, há oportunidades para comunicador (locutor) e contato publicitário. Os requisitos são ter o nível médio e superior, respectivamente.

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