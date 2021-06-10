Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego

A Rede Gazeta está com diversas oportunidades de emprego abertas em sete cargos diferentes. As oportunidades são para trabalhar em Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreiras da empresa.
Na Capital, os postos de trabalho são para analista de desenvolvimento comercial, analista de recursos humanos pleno, analista desenvolvedor, analista financeiro e assistente de marketing. As carreiras exigem o nível superior.
Já em Cachoeiro de Itapemirim, há oportunidades para comunicador (locutor) e contato publicitário. Os requisitos são ter o nível médio e superior, respectivamente.