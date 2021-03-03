Quase 200 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Muitas oportunidades de estágio estão com inscrições abertas para quem deseja dar o primeiro passo para o mercado de trabalho. Nesta quarta-feira (3), agências de recrutamento no Espírito Santo estão com pelo menos 198 vagas abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil, além de benefícios. São chances nas áreas da saúde, tecnologia, engenharia, entre outras, em diferentes cidades do Estado.
A maior parte das ofertas está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) que oferece 84 vagas de estágio. São 63 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 21 vagas para nível médio/técnico.
Para se inscrever, os interessados podem acessar o site www.ciee-es.org.br. A bolsa auxílio que variam de R$ 500 a R$ 1 mil mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios. Veja por curso:
- Vagas no CIEE-ES
- Administração (25 vagas)
- Ciências Contábeis (10 vagas)
- Ciências Econômicas (2 vagas)
- Pedagogia (4 vagas)
- Recursos Humanos / Tecnologia em Recursos Humanos (2 vagas)
- Tecnologia em Gestão Comercial / Tecnologia em Logística (2 vagas)
- Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (6 vagas)
- Sistemas de Informação / Ciências da Computação (6 vagas)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema / Tecnologia em Desenvolvimento Software (6 vagas)
- Técnico em Administração (15 vagas)
- Técnico em Logística (4 vagas)
- Técnico em Informática (2 vagas)
No Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes, são 74 vagas abertas em diversas áreas em empresas localizadas nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 63 chances para alunos de cursos de graduação, 10 para os de nível técnico, e ainda uma vaga para estudantes do ensino médio.
As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1,2 mil, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es. Confira as vagas:
- Vagas no IEL-ES
- Ensino Superior: Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda; e Sistema da Informação.
- Técnico: Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho.
A Center RH está com 25 vagas de estágio abertas. As chances são para estudantes do nível médio, técnico e superior com bolsa de até R$ 800, mais benefícios que podem ser oferecidos pelas empresas. Os interessados podem acessar o site www.centerrh.com.br para se candidatar e saber mais informações sobre as vagas. Veja quais são:
- Vagas na Center RH
- Ensino médio (2 vagas)
- Pedagogia (10 vagas)
- Administração (1 vaga)
- Ciências Contábeis (1 vaga)
- Ensino médio (9 vagas)
- Ensino médio ou técnico (1 vaga)
- Administração, Gestão comercial ou Marketing em vendas (1 vaga)
Já o Portal Super Estágios está com 15 vagas abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são para empresas localizadas em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Nova Venécia.
Os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam entre R$ 300 e R$ 600.
- Vagas na Super Estágios
- Publicidade e Propaganda, Marketing ou Administração (1 vaga)
- Educação Física (1 vaga)
- Educação Física – Bacharelado (1 vaga)
- Técnico em Administração (1 vaga)
- Ensino médio (3 vagas)
- Ciências contábeis, Ciências Contábeis ou Administração (1 vaga)
- Ensino médio integrado ao curso técnico de Administração, técnico em administração (1 vaga)
- Técnico em administração, técnico em Contabilidade ou técnico em Gerência em saúde (1 vaga)
- Música ou Educação musical - licenciatura (1 vaga)
- Técnico em vendas ou técnico em Marketing (1 vaga)
- Marketing, Publicidade e Propaganda ou Design gráfico (1 vaga)
- Gastronomia (2 vagas)