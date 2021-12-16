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Riviera da Barra

Quase 200 vagas de emprego para trabalhar em UPA de Vila Velha

Oportunidades estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade, além de estagiário e menor aprendiz; currículos devem ser enviados por e-mail
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2021 às 11:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:26

Profissionais que estão à procura de emprego podem se candidatar a uma das quase 200 vagas disponíveis para trabalhar na UPA Zilda Arns, em Riviera da Barra, bairro da Região 5 de Vila Velha. A remuneração varia de R$ 550 a R$ 3.554,61. Há postos para cargos de todos os níveis de escolaridade. 
A seleção está sendo feita pelo Instituto de Gestão do Terceiro Setor (IGES), empresa contratada para fazer a gestão da unidade.
As oportunidades são para enfermeiros, farmacêuticos, assistente social, motorista, dentistas, estagiário de enfermagem, copeira, auxiliar de serviços gerais, analista de RH, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de rh, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de suporte (TI), menor aprendiz, ajudando PCD e faturista.
Vaga de emprego na UPA Zilda Arns, em Riviera da Barra, bairro da Região 5 de Vila Velha
Vaga de emprego na UPA Zilda Arns, em Riviera da Barra, bairro da Região 5 de Vila Velha Crédito: Secom/PMVV
De acordo com o Instituto, as vagas são destinadas preferencialmente para os moradores da Região 5.
Os interessados devem enviar e-mail com o currículo, até esta quinta-feira, dia 16 de dezembro, às 18 horas, para [email protected] ou ligar para o telefone (27) 98845-8968.

CONFIRA OS CARGOS

  • Técnico de enfermagem noturno (30)
  • Técnico de enfermagem diurno (32)
  • Enfermeiro noturno (12)
  • Enfermeiro diurno (17)
  • Enfermeiro noturno (3)
  • Enfermeiro SCIH/CME (1)
  • Enfermeiro educação continuada (1)
  • Motorista condutor noturno (2)
  • Motorista condutor diurno (2)
  • Estagiários (6)
  • Assistente social noturno (2)
  • Assistente social vespertino (2)
  • Assistente Social matutino (2)
  • Farmacêutico diurno (2)
  • Farmacêutico noturno (2)
  • Auxiliar de farmácia diurno (4)
  • Auxiliar de farmácia noturno (2)
  • Almoxarife (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (2)
  • Atendente diurno (8)
  • Atendente noturno (4)
  • Auxiliar de serviços gerais - diurno (6)
  • Auxiliar de serviços gerais - noturno (4)
  • ASG limpa banheiros - diurno (4)
  • ASG limpa banheiros - noturno (2)
  • Copeira diurno (2)
  • Copeira noturno (2)
  • Assistente de atendimento (2)
  • Secretária clínica (1)
  • Assistente administrativo - direção clínica (1)
  • Dentista diurno (3)
  • Dentista noturno (4)
  • Dentista diurno 12 horas (1)
  • Auxiliar de saúde bucal diurno (2)
  • Auxiliar de saúde bucal noturno (2)
  • Analista de R&S (1)
  • Auxiliar de suporte (2)
  • Faturista (2)
  • Auxiliar de manutenção (2)
  • Menor aprendiz administrativo (5)
  • Ajudante PCD (8)

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