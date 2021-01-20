Quase 100 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 1 mil

Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior devem aproveitar o início do ano para garantir uma oportunidade de estágio . A oferta é de quase 100 vagas e as bolsas podem chegar a R$ 1 mil.

Serra, Vila Velha e Vitória. No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), são 66 chances. As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. As vagas estão abertas para estagiar em Cariacica

Do total de oportunidades, 52 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação.



Há ainda 12 oportunidades para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística e Mecânica. A instituição tem ainda duas para quem está cursando o Ensino Médio.

Os interessados podem se inscrever no site sne.iel.org.br/es

O Portal Super Estágios está com 29 vagas abertas em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cariacica e Serra. As bolsas chegam a R$ 1 mil.

Para os alunos de nível superior, as chances são para os cursos de Educação Física, Administração, Logística, Ciências Contábeis, Publicidade, Design, Jornalismo, Marketing, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Estética, Fotografia e Turismo.

Já para os estudantes de nível técnico, as vagas são para Hotelaria, Edificações, Administração, Secretariado e Informática. Também tem vagas para ensino médio, a partir do 1º ano.

Os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br