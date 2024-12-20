Estudantes podem fazer graduação de graça Crédito: Freepik

O Programa Nossa Bolsa, do governo do Espírito Santo , vai oferecer oportunidades a quem quer fazer graduação com 100% das mensalidades custeadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). São 1.000 bolsas integrais para o ano letivo de 2025.

Os interessados poderão se inscrever das 9 horas do dia 3 de janeiro até as 23h59 do dia 17 do mesmo mês, no site da Fapes.

A seleção dos candidatos será feita por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) dos anos de 2020 a 2024. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva. A seleção será feita pela média global de 450 pontos nas provas objetivas e na redação. Além da média global, o estudante deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Os interessados poderão escolher entre 40 opções de cursos, distribuídas em 29 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas. As bolsas estão disponíveis para os cursos de Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharias, Farmácia, Sistemas da Informação, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, entre outras alternativas.

Your browser does not support the audio element. Programa vai oferecer 1 mil bolsas de estudo em curso superior no ES

O Nossa Bolsa 2025 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe aproximadamente R$ 46 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

QUEM PODE CONCORRER ÀS BOLSAS

O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2020 a 2024 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

A seleçõ dos bolsistas prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Ao se inscrever, é necessário informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Somente poderá participar do Nossa Bolsa 2025 o estudante que atender a uma das seguintes condições:

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

QUEM NÃO PODE CONCORRER ÀS BOLSAS

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.