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Economia (BR)

6 cursos para quem deseja trabalhar com moda 

Formações práticas ajudam você a ingressar em um mercado em constante transformação

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 dez 2024 às 16:44
Há diversos cursos para quem deseja trabalhar na área da moda (Imagem: IKO-studio | Shutterstock)
Há diversos cursos para quem deseja trabalhar na área da moda Crédito: Imagem: IKO-studio | Shutterstock
A moda é uma expressão cultural que vai além do simples ato de vestir, refletindo comportamentos, valores e tendências sociais. Essa área está em constante transformação, acompanhando mudanças no estilo de vida, avanços tecnológicos e demandas por sustentabilidade.
Além de ditar tendências, dialoga com questões históricas e ambientais, conectando criatividade e inovação. Trata-se de um campo amplo, que mistura arte, design e consumo, influenciando e sendo influenciado por diferentes aspectos da sociedade.
Ademais, o setor tem um peso grande na economia mundial. Segundo estimativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), o mercado da moda deve atingir o faturamento de US$ 1 trilhão de dólares em todo o globo em 2025.
Por isso, confira, a seguir, alguns cursos para quem deseja trabalhar com moda!

1. Design de moda básico

Aborda os fundamentos do design de moda, desde o desenho técnico até a escolha de tecidos e cores. Ideal para quem quer criar peças e desenvolver coleções com identidade própria. O curso também traz noções de tendências e estilos.

2. Costura e modelagem para iniciantes

Com aulas práticas, o curso ensina a confeccionar roupas, incluindo métodos com corte, costura e ajustes. Também inclui o básico de modelagem, permitindo criar moldes personalizados. É uma ótima escolha para quem deseja começar .

3. Styling e produção de moda

Voltado para quem gosta de compor looks e criar visuais impactantes, o curso aborda temas como cores, acessórios e tendências. Você aprenderá técnicas para trabalhar com editoriais, desfiles e clientes que buscam orientação de estilo. 
Marketing e comunicação de moda é indicado para quem quer atuar com campanhas e editoriais (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)
Marketing e comunicação de moda é indicado para quem quer atuar com campanhas e editoriais Crédito: Imagem: SeventyFour | Shutterstock

4. Marketing e comunicação de moda

Ensina como divulgar marcas e coleções por meio de estratégias criativas. O curso explora redes sociais, branding e comportamento do consumidor, ajudando a construir uma presença no mercado. É indicado para quem quer atuar com campanhas e editoriais.

5. Sustentabilidade na moda

Mostra como criar produtos e processos mais responsáveis, com foco em economia circular e materiais ecológicos. O curso explora práticas que unem inovação e consciência ambiental, atendendo à crescente demanda por moda sustentável.

6. Bordados e customização

Aborda técnicas para personalizar roupas e acessórios, permitindo criar peças únicas e exclusivas. O curso inclui bordados, aplicações e upcycling , sendo perfeito para quem deseja explorar a moda com um toque artesanal e criativo.

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