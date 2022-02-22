Procuradoria-Geral do ES abre 20 vagas de estágio com bolsa de R$ 1,1 mil

A Procuradoria Geral do Espírito Santo (PGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 20 vagas de estágio. As oportunidades são destinadas a estudantes do curso de Direito. A bolsa mensal é de R$ 1.145,41, para carga horária de 20 horas semanais. Também haverá a formação de cadastro de reserva.
Para participar, o candidato precisa estar devidamente matriculado a partir do 4º período, estar com matrícula e frequência efetiva em instituições de ensino público ou particular reconhecidas oficialmente pelo MEC.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 7 de março de 2022, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
Os candidatos serão avaliados mediante a análise do histórico escolar, de acordo com os critérios de pontuação descritos no edital, além de entrevista com a chefia imediata do setor e formalização de contrato.
O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da divulgação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os estagiários serão contratados por um ano.