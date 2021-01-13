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Prefeitura de Vitória abre vagas de estágio na área da Educação

Oportunidades são destinadas a estudantes matriculados e frequentando a partir do 2° período até o antepenúltimo período do curso. Bolsas variam entre R$ 587 e R$ 883
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jan 2021 às 12:27

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 12:27

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar estagiários na área da Educação Crédito: Reprodução TV Gazeta
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, está com vagas de estágio abertas para estudantes de vários cursos superiores. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. Os selecionados vão estagiar na Secretaria Municipal de Educação (Seme).
As  oportunidades são destinadas a estudantes matriculados e frequentando a partir do 2º período até o antepenúltimo período do curso. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2021, no site do CIEE-ES
Para a área administrativa da secretaria ou das escolas, as chances são para estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Economia. A carga horária é de 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 883,74.
Há ainda vagas para estagiar nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs). Neste caso, as vagas são para os cursos de Pedagogia, Educação Física, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes. A bolsa-auxílio é de R$ 587 e a carga horária é de 20 horas semanais.

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