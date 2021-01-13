Prefeitura de Vitória abre vagas de estágio na área da Educação

Para a área administrativa da secretaria ou das escolas, as chances são para estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Economia. A carga horária é de 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 883,74.

Há ainda vagas para estagiar nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs). Neste caso, as vagas são para os cursos de Pedagogia, Educação Física, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes. A bolsa-auxílio é de R$ 587 e a carga horária é de 20 horas semanais.