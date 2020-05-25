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Prefeitura de Vila Velha lança site com vagas de emprego

Trabalhadores podem receber alerta de oportunidades por e-mail ou celular; ferramenta também possibilita do agendamento do seguro-desemprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 15:56

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:56

Carteira de trabalho
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada  Crédito: Agência Brasil
O trabalhador que está à procura de emprego já pode conferir as oportunidades disponíveis sem sair de casa e ainda receber um alerta das vagas por e-mail ou celular. Para ajudar quem quer trabalhar com carteira assinada, a Prefeitura de Vila Velha lançou o portal Trabalha Vila Velha.
No endereço eletrônico, profissionais poderão obter informações sobre vagas de emprego (por meio de um alerta direcionado aos e-mails ou telefones celulares cadastrados), agendamento para o seguro desemprego, ofertas de cursos de qualificação profissional e espaço para comentários e sugestões.
As informações podem ser acessadas por trabalhadores e empregadores na página Trabalha em Vila Velha.
A plataforma foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), por meio do Sine Vila Velha (em parceria com a Secretaria Municipal de Administração/Subsecretaria de Tecnologia da Informação).
A Prefeitura de Vila Velha criou esta página com o objetivo de fazer com que o trabalhador não precise sair de casa para buscar emprego e corra riscos em meio a pandemia. Por meio do portal nacional do Sine, os profissionais poderão obter informações sobre vagas na cidade e região. As empresas também estão sendo orientadas a oferecer vagas pelo site, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Abreu de Almeida.

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Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.

CARIACICA

A Agência do Trabalhador de Cariacica voltou a divulgar as vagas de emprego no site da prefeitura. Nesta semana, são 206 vagas para quem procura trabalhar com carteira assinada. Os atendimentos são feitos online, devido à pandemia do novo coronavírus.
Os interessados devem conferir as oportunidades disponíveis e enviar os currículos para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
Após este procedimento, a Gerência de Capacitação Profissional, Emprego e Renda (Gecaper) fará contato com o candidato para coletar informações complementares e, posteriormente, o cadastro será encaminhado para a empresa, que se encarregará de marcar a entrevista com o candidato. É imprescindível que todas as informações sobre experiência profissional contidas no currículo constem na Carteira de Trabalho.
Informações pelos telefones 3354-5507 e 98148-0339. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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