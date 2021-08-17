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Prefeitura da Serra abre inscrições para 400 vagas de estágio

Vagas são para contratação imediata e os selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 550 e vale transporte. O estágio será no horário matutino ou vespertino, com carga horária de cinco horas diárias

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 18:02
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra: vagas de estágio Crédito: Divulgação
Prefeitura Municipal da Serra está com 400 vagas de estágio abertas para estudantes de Licenciatura de Pedagogia, Letras em Português, Educação Física, Matemática, História, Geografia, Artes e Ciências Biológicas, para atuação na educação especial. As vagas são ofertadas em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES).
Para se inscrever, os interessados podem acessar o portal do CIEE.  As vagas são para contratação imediata e os selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 550 e vale transporte. O estágio será no horário matutino ou vespertino, com carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.

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Para participar do processo seletivo, é preciso estar cursando entre o 3° e o 7° período dos cursos de Pedagogia, Letras em Português, Educação Física, Matemática, História, Geografia, Artes e Ciências Biológicas e ser residente dos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica.
O CIEE-ES destaca que é preciso ficar atendo e manter os dados atualizados no portal, como contatos e informações estudantis. 

PASSO A PASSO PARA SE INSCREVER

  1. Acessar o portal do CIEE-ES;
  2. Realizar a inscrição para o Programa de Estágio;
  3. Ao finalizar a inscrição, gerar a senha de acesso;
  4. Clicar em “Entrar” no canto superior e acessar com login (CPF) e senha;
  5. No menu, clicar em “Vagas disponíveis” e se candidatar a vaga de seu interesse.

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