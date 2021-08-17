Prefeitura da Serra abre inscrições para 400 vagas de estágio

A Prefeitura Municipal da Serra está com 400 vagas de estágio abertas para estudantes de Licenciatura de Pedagogia, Letras em Português, Educação Física, Matemática, História, Geografia, Artes e Ciências Biológicas, para atuação na educação especial. As vagas são ofertadas em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES).
Para se inscrever, os interessados podem acessar o portal do CIEE. As vagas são para contratação imediata e os selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 550 e vale transporte. O estágio será no horário matutino ou vespertino, com carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.
Para participar do processo seletivo, é preciso estar cursando entre o 3° e o 7° período dos cursos de Pedagogia, Letras em Português, Educação Física, Matemática, História, Geografia, Artes e Ciências Biológicas e ser residente dos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica.
O CIEE-ES destaca que é preciso ficar atendo e manter os dados atualizados no portal, como contatos e informações estudantis.
PASSO A PASSO PARA SE INSCREVER
- Acessar o portal do CIEE-ES;
- Realizar a inscrição para o Programa de Estágio;
- Ao finalizar a inscrição, gerar a senha de acesso;
- Clicar em “Entrar” no canto superior e acessar com login (CPF) e senha;
- No menu, clicar em “Vagas disponíveis” e se candidatar a vaga de seu interesse.