Porto Seguro abre 10 mil vagas temporárias para desempregados

Porto Seguro abre 10 mil vagas temporárias em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Divulgação/Porto Seguro

Em meio à pandemia do novo coronavírus , que provocou milhares de desligamentos em todo o país, algumas empresas abrem novas oportunidades de trabalho e o melhor: para trabalhar em casa. A seguradora Porto Seguro anunciou a abertura de 10 mil postos de trabalho temporários de três meses.

O projeto de impacto social, chamado de Meu Porto Seguro, é uma iniciativa que também inclui um programa de capacitação via Educação a Distância (EaD) e renda extra mensal, no valor de R$ 1.500 por pessoa, durante três meses.

As inscrições já estão abertas e as primeiras contratações estão previstas para acontecer até o dia 3 de agosto.

De acordo com a seguradora, a iniciativa tem como objetivo amenizar os impactos promovidos para crise da Covid-19. Desde o início da pandemia, os números de desempregados no Brasil chegaram a 12,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa é uma das maiores crises que nosso país já enfrentou. Por isso, é essencial que grandes empresas se mobilizem com iniciativas de solidariedade. O Meu Porto Seguro tem objetivo de educar, formar e ajudar na renda familiar. Nossa intenção é criar opções para que os brasileiros que se encontram em dificuldades possam percorrer novos caminhos em sua jornada pessoal e profissional", destaca Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro.

Segundo ele, o intuito do programa é fomentar a indústria de seguros e contribuir para alavancar a economia como um todo.

Os inscritos podem também indicar outras pessoas a participarem da iniciativa. A marca busca ainda parceiros, como influenciadores, celebridades, ativistas sociais e outras empresas, para fomentar a causa com o uso da #MeuPortoSeguro, criando uma rede de compartilhamentos do bem e um movimento em prol das contratações.

Os interessados podem fazer o cadastro e as inscrições pelo site meuportoseguro.org.br. Após essa etapa, os candidatos participam de um treinamento à distância e os recrutadores da Porto Seguro iniciam a seleção dos 10 mil novos empregados.

O presidente da Porto Seguro, Roberto Santos, informou que a ação busca criar uma grande rede de solidariedade por meio de qualificação e geração de oportunidades.

"Vamos selecionar 10 mil pessoas para integrar o time da empresa por três meses. Vamos aproximar as pessoas que se sobressaírem de Corretores de Seguro parceiros, dando a oportunidade de crescimento no mundo do Seguro", reforça o executivo.

REQUISITOS

A pessoa precisa ter celular ou computador com acesso à internet.

Para participar, não é necessário ter experiência prévia para fazer a inscrição



As capacitações serão realizadas na modalidade Ensino a Distância (EaD). Os selecionados vão ser inseridos dentro da própria empresa e qualquer pessoa com possibilidade de trabalhar em home office pode se candidatar.



INSCRIÇÃO

Prazo: As inscrições já estão abertas e as primeiras contratações estão previstas para começar até 3 de agosto.

Inscrições: Acesse o site do programa clicando aqui

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