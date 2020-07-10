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Oportunidades na crise

Porto Seguro abre 10 mil vagas temporárias para desempregados

Pessoas selecionadas vão participar de um curso EAD para se capacitar. Trabalho terá duração de três meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 12:37

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:37

Porto Seguro abre 10 mil vagas temporárias
Porto Seguro abre 10 mil vagas temporárias em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Divulgação/Porto Seguro
Em meio à pandemia do novo coronavírus, que provocou milhares de desligamentos em todo o país, algumas empresas abrem novas oportunidades de trabalho e o melhor: para trabalhar em casa. A seguradora Porto Seguro anunciou a abertura de 10 mil postos de trabalho temporários de três meses.
O projeto de impacto social, chamado de Meu Porto Seguro, é uma iniciativa que também inclui um programa de capacitação via Educação a Distância (EaD) e renda extra mensal, no valor de R$ 1.500 por pessoa, durante três meses.
As inscrições já estão abertas e as primeiras contratações estão previstas para acontecer até o dia 3 de agosto.
De acordo com a seguradora, a iniciativa tem como objetivo amenizar os impactos promovidos para crise da Covid-19. Desde o início da pandemia, os números de desempregados no Brasil chegaram a 12,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Essa é uma das maiores crises que nosso país já enfrentou. Por isso, é essencial que grandes empresas se mobilizem com iniciativas de solidariedade. O Meu Porto Seguro tem objetivo de educar, formar e ajudar na renda familiar. Nossa intenção é criar opções para que os brasileiros que se encontram em dificuldades possam percorrer novos caminhos em sua jornada pessoal e profissional", destaca Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro.

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Segundo ele, o intuito do programa é fomentar a indústria de seguros e contribuir para alavancar a economia como um todo.
Os inscritos podem também indicar outras pessoas a participarem da iniciativa. A marca busca ainda parceiros, como influenciadores, celebridades, ativistas sociais e outras empresas, para fomentar a causa com o uso da #MeuPortoSeguro, criando uma rede de compartilhamentos do bem e um movimento em prol das contratações.
Os interessados podem fazer o cadastro e as inscrições pelo site meuportoseguro.org.br. Após essa etapa, os candidatos participam de um treinamento à distância e os recrutadores da Porto Seguro iniciam a seleção dos 10 mil novos empregados.

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O presidente da Porto Seguro, Roberto Santos, informou que a ação busca criar uma grande rede de solidariedade por meio de qualificação e geração de oportunidades.
"Vamos selecionar 10 mil pessoas para integrar o time da empresa por três meses. Vamos aproximar as pessoas que se sobressaírem de Corretores de Seguro parceiros, dando a oportunidade de crescimento no mundo do Seguro", reforça o executivo.

REQUISITOS

  • A pessoa precisa ter celular ou computador com acesso à internet.
  • Para participar, não é necessário ter experiência prévia para fazer a inscrição
  • As capacitações serão realizadas na modalidade Ensino a Distância (EaD). Os selecionados vão ser inseridos dentro da própria empresa e qualquer pessoa com possibilidade de trabalhar em home office pode se candidatar.

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INSCRIÇÃO

  • Prazo: As inscrições já estão abertas e as primeiras contratações estão previstas para começar até 3 de agosto.
  • Clique no botão Faça sua inscrição;
  • Faça um registro preenchendo seus dados.
  • Preencha os formulário e participe do programa.

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