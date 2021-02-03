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Inovação

Picpay anuncia abertura de 450 vagas de emprego em todo o Brasil

Contratações para a área de tecnologia deverão ser feitas até março pela fintech capixaba. Há chances para trabalho presencial e remoto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 fev 2021 às 16:15

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:15

Picpay
Picpay vai contratar profissionais da área de tecnologia Crédito: Divulgação
A fintech capixaba Picpay vai contratar 450 profissionais da tecnologia em todo o país no primeiro trimestre de 2021. As oportunidades de emprego são para áreas como ciência de dados e engenharia de software. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam contratados cerca de mil novos colaboradores.
De acordo com informações da empresa, serão selecionadas pessoas em diferentes estágios de carreira, incluindo posições de liderança. Os interessados podem conferir as vagas em aberto na página de carreira ou no Linkedin da empresa. 
Também há posições para regime remoto. Isso quer dizer que candidatos de qualquer região do Brasil, ou até do exterior, podem concorrer às vagas.
Embora não tenha divulgado quantas vagas estarão disponíveis no Espírito Santo, o responsável pela área de tecnologia do Picpay, Diogo Carneiro, ressaltou que algumas dessas oportunidades poderão ser ofertadas para o Estado.
"Naturalmente, por sermos uma empresa capixaba e por termos uma grande operação em Vitória, com cerca de mil funcionários, é natural que tenhamos muitos candidatos da região, o que nos enche de orgulho."
Diego Carneiro - Responsável pela área de tecnologia do Picpay
Segundo ele, a fintech está à procura de profissionais com diferentes origens e formações, que tenham visão de negócio e que possam contribuir no desenvolvimento da empresa na promoção de inovação, pesquisa e experimentação, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e na ampliação de produtos e serviços.
A área de tecnologia, liderada por Carneiro, compreende as disciplinas de Desenvolvimento de Software, Produto, Design de Produto, Inteligência Artificial e Engenharia de Dados.
O executivo ressalta que os colaboradores da área são constantemente estimulados a entender profundamente do produto e do mercado, com autonomia para propor diferentes soluções e liderar projetos que promovam a evolução da plataforma.
“O crescimento acelerado da empresa só é possível com um propósito claro e uma cultura forte que orienta nosso comportamento desde a priorização do negócio até a seleção de pessoas. Desta forma, promovemos times diversos, porém com valores compartilhados”, declara a Head de Pessoas e Cultura, Mariana Damiati.

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