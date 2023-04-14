Petrobras libera teletrabalho para empregados com deficiência

Edifício-sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os empregados com deficiência registrados na Petrobras terão a possibilidade de trabalhar em casa cinco dias da semana. A medida, que vai funcionar em caráter piloto, foi aprovada pela diretoria executiva da companhia, como previsto na legislação que trata sobre Pessoas com Deficiência (PCDs) e com base na análise da área de Saúde da empresa.

Os profissionais que atuam em regime administrativo poderão solicitar o modelo alternativo de teletrabalho a partir de 1° de maio.

“Entre os compromissos que assumimos na nossa gestão, o olhar para as pessoas ocupa o espaço mais nobre. Como empresa, temos o dever de escutar e cuidar, empenhados em conciliar as necessidades do negócio e as demandas individuais. Por isso, aprovamos um modelo piloto de teletrabalho de cinco dias na semana para as pessoas com deficiência. Uma Petrobras mais diversa e inclusiva é também uma Petrobras mais forte e melhor para se trabalhar”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Conforme informação da companhia, a adesão integral será voluntária. O trabalhador deve optar pelo modelo a qualquer tempo, bem como poderá retornar ao modelo híbrido ou presencial a qualquer momento.

As pessoas com deficiência têm ganhado um espaço cada vez maior na Petrobras. Nos últimos dois anos, a empresa desenvolveu um plano de Melhoria da Acessibilidade, com mais de 80 ações implementadas, considerando adaptações em ambientes físicos, recursos tecnológicos e campanhas de sensibilização.