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Iniciativa

Petrobras libera teletrabalho para empregados com deficiência

Profissionais da companhia que atuam em regime administrativo poderão solicitar o modelo alternativo de trabalho a partir de 1° de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 14:26

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 14:26

Edifício-sede da Petrobras
Edifício-sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Os empregados com deficiência registrados na Petrobras terão a possibilidade de trabalhar em casa cinco dias da semana. A medida, que vai funcionar em caráter piloto, foi aprovada pela diretoria executiva da companhia, como previsto na legislação que trata sobre Pessoas com Deficiência (PCDs) e com base na análise da área de Saúde da empresa.
Os profissionais que atuam em regime administrativo poderão solicitar o modelo alternativo de teletrabalho a partir de 1° de maio.
“Entre os compromissos que assumimos na nossa gestão, o olhar para as pessoas ocupa o espaço mais nobre. Como empresa, temos o dever de escutar e cuidar, empenhados em conciliar as necessidades do negócio e as demandas individuais. Por isso, aprovamos um modelo piloto de teletrabalho de cinco dias na semana para as pessoas com deficiência. Uma Petrobras mais diversa e inclusiva é também uma Petrobras mais forte e melhor para se trabalhar”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.
Conforme informação da companhia, a adesão integral será voluntária. O trabalhador deve optar pelo modelo a qualquer tempo, bem como poderá retornar ao modelo híbrido ou presencial a qualquer momento.
As pessoas com deficiência têm ganhado um espaço cada vez maior na Petrobras. Nos últimos dois anos, a empresa desenvolveu um plano de Melhoria da Acessibilidade, com mais de 80 ações implementadas, considerando adaptações em ambientes físicos, recursos tecnológicos e campanhas de sensibilização.
Outra iniciativa é a ampliação de 5% para 8% a reserva de vagas para este público em processo seletivo, com o objetivo de aumentar a representatividade no efetivo. Com a possibilidade do teletrabalho 5 dias da semana para as pessoas com deficiência, a empresa também busca aumentar a atratividade nas próximas seleções.

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