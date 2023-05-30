Petrobras lança programa de estágio com vagas no ES, RJ, SP e mais 8 estados

Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Petrobras lançou, nesta terça-feira (3), um novo programa de estágio com expectativa de mais de 200 vagas pelo Brasil. As oportunidades são para os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

As inscrições devem ser realizadas entre 7 e 16 de junho no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que é a entidade organizadora do recrutamento e da seleção. O processo seletivo, incluindo as provas, será totalmente online.

"Este processo seletivo marca a retomada do programa de estágio da companhia, que não era realizado desde 2019. Vamos oxigenar a Petrobras com estudantes de diversas áreas de formação de nível superior, que terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades, a partir de uma trilha de aprendizado especialmente desenvolvida para eles, mentoria de carreira, além de exercerem seu protagonismo, atuando em equipes na busca de soluções para resolução de desafios que serão apresentados ao longo do ciclo de estágio”, destaca Felipe Freitas, gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras.

Vagas

As oportunidades são para estudantes de cursos superiores de Administração, Análise de Dados, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas), Contabilidade, Direito, Engenharias (Computação, Automação e Controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química), Estatística, Geologia e Serviço Social.

O detalhamento sobre cursos, local de trabalho, entre outras informações, estão disponíveis nos sites da Petrobras e do CIEE

Na sede da Petrobras em Vitória (ES), por exemplo, há vagas para estagiários de Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social - Relações Públicas, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.

Há reserva de 30% das vagas oferecidas para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência.

Valor da bolsa e carga horária

O regime de trabalho será híbrido, com atividades em teletrabalho (home-office) e nas dependências da empresa. A carga horária de trabalho é de 4 horas diárias, em compatibilidade com o horário escolar.

A Petrobras oferece bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte (quando a unidade não oferecer transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses, conforme prevê a legislação.

O estágio tem duração de 12 meses. Neste período, além das atividades rotineiras, os estagiários participarão de treinamentos na Universidade Petrobras e passarão por desafios, nos quais equipes multidisciplinares compostas por estudantes serão instadas a apresentar soluções para problemas reais das diversas áreas da Petrobras.

Os estagiários também serão acompanhados por especialistas em gestão de projetos externos, passarão por mentoria de carreira e terão suporte técnico de padrinhos internos na Petrobras.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo será online e será conduzido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As etapas do processo incluem:

Prova online Análise comportamental Exames médicos admissionais.