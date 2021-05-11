Novo supermercado vai abrir 180 vagas de emprego na Serra

Há postos de trabalho como gerente de loja, açougueiro, auxiliar de depósito, balconista de frios, empacotador, padeiro, assistente de departamento pessoal, assistente de TI, recepcionista e repositor de mercadorias.
As contratações já começaram, pois alguns profissionais precisam ser treinados antes da abertura da unidade.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. É necessário colocar no campo do assunto o nome da vaga e o município, que no caso é Serra. Por exemplo, Repositor - Serra. Desta forma, o departamento de recursos humanos poderá fazer a filtragem dos documentos. Não é necessário mandar mais de um currículo.
Quem não tiver acesso à internet pode procurar a agência do Sine da Serra, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
CONFIRA OS CARGOS
- Gerente de loja (disponibilidade para atuar em outras cidades)
- Açougueiro
- Ajudante de padeiro
- Assistente de manutenção predial e mecânica
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de TI
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de serviços gerais
- Balconista de açougue
- Balconista de frios
- Balconista de padaria
- Conferente de mercadorias
- Conferente de preço e validade
- Empacotador
- Encarregado de açougue
- Encarregado de depósito
- Encarregado de fiscal de loja
- Encarregado de padaria
- Fiscal de loja
- Operador de caixa
- Operador de câmara fria
- Operador de circuito interno de TV
- Padeiro
- Recepcionista
- Repositor de FLV
- Repositor de frios
- Repositor de mercearia
- Tesoureiro