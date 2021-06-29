MPF abre seleção de estagiários com bolsa de até R$ 1,7 mil

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de estagiários de nível superior e de pós-graduação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de julho, pelo site da instituição. Clique aqui para ler o edital.
A bolsa é de R$ R$ 1.700 para estágio em nível de pós-graduação e de R$ 850 para os de nível superior. Os estagiários também recebem auxílio-transporte. A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade.
As oportunidades são destinadas a alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Comunicação Social (Jornalismo) para atuarem na Procuradoria da República no Espírito Santo (PR/ES), localizada em Vitória. Há ainda chances para estudantes do curso de Direito atuarem na Capital e em São Mateus. Já os candidatos que fazem pós-graduação podem se inscrever para as vagas na área de Direito.
Para a confirmação das inscrições, os interessados devem encaminhar a documentação até as 12 horas do dia 8 de julho. A seleção dos estagiários contará com análise do Índice de Rendimento Acadêmico / Coeficiente de Rendimento Escolar individual, de caráter eliminatório; e prova de conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório.