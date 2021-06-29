AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Inscrições abertas

MPF abre seleção de estagiários com bolsa de até R$ 1,7 mil

Oportunidades são destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação; interessados podem se inscrever até 7 de julho

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:30
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Ministério Público Federal - Editoria: Política - Fernando Madeira - GZ
Prédio onde fica no Ministério Público Federal, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de estagiários de nível superior e de pós-graduação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de julho, pelo site da instituiçãoClique aqui para ler o edital.
A bolsa é de R$ R$ 1.700 para estágio em nível de pós-graduação e de R$ 850 para os de nível superior. Os estagiários também recebem auxílio-transporte. A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade. 
As oportunidades são destinadas a alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Comunicação Social (Jornalismo) para atuarem na Procuradoria da República no Espírito Santo (PR/ES), localizada em Vitória. Há ainda chances para estudantes do curso de Direito atuarem na Capital e em São Mateus. Já os candidatos que fazem pós-graduação podem se inscrever para as vagas na área de Direito.
Para a confirmação das inscrições, os interessados devem encaminhar a documentação até as 12 horas do dia 8 de julho. A seleção dos estagiários contará com análise do Índice de Rendimento Acadêmico / Coeficiente de Rendimento Escolar individual, de caráter eliminatório; e prova de conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório. 

Veja Também

44 empresas contratam para 740 vagas de emprego e estágio no ES

Sines do ES têm 1.717 oportunidades de emprego e estágio

Vale tem 900 vagas de estágio, sendo 218 chances para o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Estágios (ES) MPF Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os quartos de neve que ultrarricos instalam em casa para escapar do calor
Imagem de destaque
"Cabeça fria, 'diplomacia zen' e nada de bate-boca público. Lula poderia seguir o exemplo de Cláudia Scheinbaum na relação com Trump", sugere analista mexicana
Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES
Homicídios de mulheres e feminicídios, por que é preciso entender a diferença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados