MPF abre seleção de estagiários com bolsa de até R$ 1,7 mil

Prédio onde fica no Ministério Público Federal, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A bolsa é de R$ R$ 1.700 para estágio em nível de pós-graduação e de R$ 850 para os de nível superior. Os estagiários também recebem auxílio-transporte. A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade.

As oportunidades são destinadas a alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Comunicação Social (Jornalismo) para atuarem na Procuradoria da República no Espírito Santo (PR/ES), localizada em Vitória. Há ainda chances para estudantes do curso de Direito atuarem na Capital e em São Mateus. Já os candidatos que fazem pós-graduação podem se inscrever para as vagas na área de Direito.