Ministério Público do ES contrata estagiário com bolsa de R$ 1,6 mil

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação. A bolsa mensal é de R$ 1,6 mil, mais R$ 100 de auxílio-transporte. A carga horária é de 30 horas semanais, ou seja, seis horas diárias.

As oportunidades são destinadas a estudantes de Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Geografia (Gestão Ambiental), Jornalismo, Publicidade e Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI), todas com atuação na Região Metropolitana. Quem é formado em Direito poderá estagiar também no interior.

Processo seletivo de estagiários do MPES está com inscrições abertas Crédito: MPES

Para todos os candidatos, a exigência é ser bacharel e estar cursando pós-graduação em uma dessas áreas, com carga horária mínima de 360 horas. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, contados da data da homologação do resultado final do processo seletivo, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa.

Os interessados podem se inscrever até 17 de fevereiro de 2022 no endereço eletrônico do MPES

Conforme o edital, a seleção contará com provas objetivas para todos os candidatos, além de avaliação de títulos para os inscritos em Direito e discursiva para os de Jornalismo e Publicidade.