Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.600

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) lançou dois editais para a contratação de novos estagiários de nível superior e de pós-graduação. A bolsa pode chegar a R$ 1,6 mil mensais.

Para os estudantes de graduação, são 26 vagas. As chances são para estudantes de Administração (2), Biblioteconomia, Comunicação Social - Jornalismo (2), Comunicação Social - Publicidade (1), Direito (19), Estatística (1) e História (1). O valor da bolsa é de R$ 800, mais auxílio-transporte de R$ 100. A carga horária é de 20 horas semanais.

Podem participar alunos que estejam cursando a partir do 3º período do curso, com exceção dos inscritos em Direito que precisam estar a partir do 5º período.

As inscrições podem ser feitas até 18 de junho de 2023, no site do MPES

O processo de seleção será por meio de uma etapa eliminatória e classificatória composta de avaliação objetiva e/ou discursiva. As provas terão a duração de 2 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de junho de 2023, das 14h às 16h30.

O estágio terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O prazo de validade da seleção é de 12 meses.

Pós-graduação

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação. Neste caso, o atendimento aos candidatos ocorre até 2 de junho, no site do MPES

As oportunidades são para alunos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade), Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Geografia e Pedagogia. Há vagas para diversos municípios do Estado.

Os selecionados receberão bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.600 e auxílio-transporte no valor de R$ 100 para carga horária de 30 horas semanais.