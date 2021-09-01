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Inscrições até 9 de setembro

Ministério Público do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

Vagas são para alunos de pós-graduação dos cursos de Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Geografia (Gestão Ambiental), Jornalismo e Tecnologia da Informação

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2021 às 12:09
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes. A bolsa mensal é de R$ 1.600, além de R$ 100 de auxílio-transporte. A carga horária é de 30 horas semanais, ou seja, seis horas diárias.
As oportunidades são destinadas a quem concluiu o nível superior e está cursando pós-graduação nos seguintes cursos: Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Geografia (Gestão Ambiental), Jornalismo, Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI). 
As inscrições podem ser feitas até 12 de setembro de 2021 no endereço eletrônico do MPES.
O processo seletivo contará com provas on-line, prevista para ser aplicada no dia 19 de setembro de 2021, das 9h às 11h30. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa e de conhecimentos específicos.
Os selecionados vão atuar na Região Metropolitana, com exceção dos alunos de Direito que poderão estagiar também no interior do Estado. O contrato de estágio terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos.

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