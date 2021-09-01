Ministério Público do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

Sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes. A bolsa mensal é de R$ 1.600, além de R$ 100 de auxílio-transporte. A carga horária é de 30 horas semanais, ou seja, seis horas diárias.

As oportunidades são destinadas a quem concluiu o nível superior e está cursando pós-graduação nos seguintes cursos: Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Geografia (Gestão Ambiental), Jornalismo, Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI).

As inscrições podem ser feitas até 12 de setembro de 2021 no endereço eletrônico do MPES

O processo seletivo contará com provas on-line, prevista para ser aplicada no dia 19 de setembro de 2021, das 9h às 11h30. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa e de conhecimentos específicos.