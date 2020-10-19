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Provas virtuais

Ministério Público do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 800

Chances são para alunos dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Comunicação Social, Direito, Estatística e História
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 15:09

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:09

Ministério Público abre oportunidades de estágio para diversos cursos.
Oportunidades para estudantes de nível superior Crédito: MPES
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes de nível superior. A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 de auxílio transporte.
As chances são para alunos dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Comunicação Social  (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Estatística e História. A carga horária é de 20 horas semanais.
Serão reservadas 30% das vagas existentes para pessoas negras, desde que preencham os requisitos para contratação, nos termos da Resolução CSMP nº 019/2020.
O Termo de Compromisso de Estágio tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, consecutivos ou alternados. A seleção tem validade de 12 meses.
As inscrições podem ser feitas até 25 de outubro de 2020 no endereço eletrônico do MPES (www.mpes.mp.br).
As provas serão realizadas na modalidade virtual, no endereço provas.mpes.mp.br, na data provável de 8 de novembro de 2020, das 9h às 11h30. Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% da pontuação total da prova.

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