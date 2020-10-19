Ministério Público do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 800

Oportunidades para estudantes de nível superior Crédito: MPES

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes de nível superior. A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 de auxílio transporte.

As chances são para alunos dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Estatística e História. A carga horária é de 20 horas semanais.

Serão reservadas 30% das vagas existentes para pessoas negras, desde que preencham os requisitos para contratação, nos termos da Resolução CSMP nº 019/2020.

O Termo de Compromisso de Estágio tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, consecutivos ou alternados. A seleção tem validade de 12 meses.

As inscrições podem ser feitas até 25 de outubro de 2020 no endereço eletrônico do MPES ( www.mpes.mp.br ).