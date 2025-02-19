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Jovens talentos

Maratona de vagas do CIEE tem 300 oportunidades de estágio no ES

Iniciativa será realizada nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, das 9 às 17 horas. Atendimento ocorre em seis postos de atendimento no Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 13:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2025 às 13:25
Feirão de vagas de estágio do CIEE
Feirão de vagas de estágio do CIEE Crédito: CIEE/ Divulgação
Uma maratona de vagas vai oferecer oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Também haverá chance para aprendizagem. A iniciativa é do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que no Espírito Santo oferece cerca de 300 oportunidades.
A ação é de graça e será realizada nesta quinta-feira (20), das 9 às 15 horas. O atendimento será presencial, em seis postos.
As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia e Comunicação Social. Já em Aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.
Para participar, os candidatos estudantes precisam levar comprovante de residência (pode ser no nome dos pais ou parentes próximos), RG e CPF. Nos locais, haverá ainda especialistas do CIEE para tirar dúvidas e localizar as vagas que melhor se encaixam no perfil do estudante.
O superintendente Executivo do CIEE, Marcelo Gallo, destaca que este é o período do ano com maior número de oportunidades. Em todo o país, serão mais de 22 mil vagas.
“O CIEE acompanha de perto as mudanças no mercado de trabalho e sabe que as vagas de estágio e aprendizagem estão cada vez mais concorridas. Por isso, a Maratona de Vagas surge como uma excelente chance para apoiar os jovens e estudantes que ainda não sabem por onde começar essa jornada. Afinal, este é o momento ideal para dar início a essa busca”, comenta.
SERVIÇO
Maratona de Vagas | CIEE ES
  • Data: Quinta-feira (20 de fevereiro)
  • Horário: das 9h às 15h
Postos de atendimento no ES:
  • Vitória: Rua Albérico de Souza de Lima, nº 45, Mata da Praia
  • Cachoeiro do Itapemirim: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 177 – Edf. Arpoador Business Center – Sala 602, Bairro Gilberto Machado
  • Colatina: Av. Getúlio Vargas, nº 500/508, Centro
  • Guarapari: Rua José Barcelos de Mattos, nº 22, Sala Comercial nº 209 Ed. Condomínio Marina Center, Parque da Areia Preta
  • Linhares: Av. Governador Lindenberg, Nº 1.066, sala 302 (K&U COWORKING), Centro
  • Venda Nova do Imigrante: Av. Ângelo Altoé, nº 258 / 04, Centro
Informações: no site do evento

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