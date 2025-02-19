Maratona de vagas do CIEE tem 300 oportunidades de estágio no ES

Feirão de vagas de estágio do CIEE Crédito: CIEE/ Divulgação

Uma maratona de vagas vai oferecer oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Também haverá chance para aprendizagem. A iniciativa é do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que no Espírito Santo oferece cerca de 300 oportunidades.

A ação é de graça e será realizada nesta quinta-feira (20), das 9 às 15 horas. O atendimento será presencial, em seis postos.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia e Comunicação Social. Já em Aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.

Para participar, os candidatos estudantes precisam levar comprovante de residência (pode ser no nome dos pais ou parentes próximos), RG e CPF. Nos locais, haverá ainda especialistas do CIEE para tirar dúvidas e localizar as vagas que melhor se encaixam no perfil do estudante.

O superintendente Executivo do CIEE, Marcelo Gallo, destaca que este é o período do ano com maior número de oportunidades. Em todo o país, serão mais de 22 mil vagas.

“O CIEE acompanha de perto as mudanças no mercado de trabalho e sabe que as vagas de estágio e aprendizagem estão cada vez mais concorridas. Por isso, a Maratona de Vagas surge como uma excelente chance para apoiar os jovens e estudantes que ainda não sabem por onde começar essa jornada. Afinal, este é o momento ideal para dar início a essa busca”, comenta.

SERVIÇO

Maratona de Vagas | CIEE ES

Data: Quinta-feira (20 de fevereiro)

Quinta-feira (20 de fevereiro) Horário: das 9h às 15h

Postos de atendimento no ES: