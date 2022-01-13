Mais de 840 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

847 vagas, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil mensais. Janeiro é um mês com boas chances de conseguir um estágio , pois muitos contratos foram encerrados e as empresas procuram novos candidatos. Estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades abertas no Espírito Santo . Ao todo, são, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil mensais.

Empresas de recrutamento e seleção de estagiários reúnem chances para atuação na Grande Vitória e no interior do Estado. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada uma delas.

Janeiro tem muitas vagas de estágio abertas no ES Crédito: Pixabay

A SBM Offshore está com inscrições abertas para o Programa de Estágio até o dia 15 de janeiro. Podem participar alunos dos cursos de Administração, Engenharias, Psicologia, Economia e áreas de computação que tenham formatura prevista para janeiro de 2024. As vagas são para atuar no Rio de Janeiro, em Santos ou em Vitória

É necessário ter inglês fluente. A empresa atua no fornecimento de soluções flutuantes de produção para o setor de energia offshore. Ao todo, são sete embarcações em operação no Brasil. A companhia emprega pessoas no mundo todo, em escritórios, bases operacionais em terra e tripulação embarcada em navios.

CONFIRA AS VAGAS

SBM OFFSHORE

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no processo seletivo até 15 de janeiro, no os interessados podem se inscrever no processo seletivo até 15 de janeiro, no site

Bolsa: não informado

Vagas:

Engenharia e Arquitetura Naval

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Ciência da Computação

Engenharia Mecânica

Engenharia de Petróleo

Engenharia Elétrica

Engenharia Elétrica e Automação

Administração

Psicologia

Economia

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.

Vagas: 89

89 Ensino Médio (20 em Vitória, 19 em Vila Velha, 15 na Serra e 13 em Linhares)

Técnico em Administração (1 em Vitória, 3 em Vila Velha, 3 na Serra, 1 em Colatina, 1 em Linhares, 1 em Baixo Guandu e 1 em Santa Maria de Jetibá)

Técnico em Automação (1 em Linhares)

Técnico em TI (1 na Serra)

Administração (1 em Vila Velha, 1 em Santa Maria de Jetibá, 1 em Colatina, 1 em Linhares e 1 em Baixo Guandu)

Gastronomia (1 em Vitória)

Marketing ou Publicidade e Propaganda (1 na Serra)

Ciências Contábeis (1 na Serra e 1 em Vila Velha)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

Bolsas: variam entre R$ 400,00 e R$ 2.256,33.

Vagas: 168, distribuídas pelas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares, São Mateus, Colatina e Guarapari, Aracruz, Afonso Cláudio.

168, distribuídas pelas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares, São Mateus, Colatina e Guarapari, Aracruz, Afonso Cláudio. Ensino médio: todas as séries

Técnico em Administração

Técnico em Marketing

Técnico em Vendas

Técnico em Mecânica

Técnico em Mecânica Industrial

Técnico em Contabilidade

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Logística

Técnico em Informática

Técnico em Hospedagem

Técnico em Hotelaria

Técnico em Mecânica Industrial

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Auxiliar Administrativo

Técnico em Secretariado

Técnico em Enfermagem

Técnico em Eletrotécnica

Pedagogia

Marketing

Design Gráfico

Publicidade e Propaganda

Administração

Ciências Contábeis

Recursos Humanos

Logística

Cinema e mídias digitais

Marketing Digital

Educação Física e Esporte

Ciências da Computação

Sistemas de Informação

Gastronomia

Comunicação e Marketing

Direito

Engenharia Civil

Letras - Português

Letras – Inglês

Letras

Engenharia Mecânica

Jornalismo

Gestão Recursos Humanos

Gestão Comercial e Marketing

Comunicação Social – Jornalismo

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Comércio Exterior

Informática- Programação

Comunicação em Mídias Digitais

Matemática

Matemática Aplicada e Computacional

Geografia

História

Ciências Biológicas

Psicologia

Tecnologia da Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Farmácia

Gestão de Turismo

Ciências Econômicas

Matemática Aplicada e Computacional

Gestão Estratégica de Pessoas

Departamento Pessoal

Nutrição

Comunicação Social - Rádio e TV

Odontologia

Arquivologia

Química

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia da Computação

Biblioteconomia

Enfermagem

Pós-graduação em: Pós em Administração, Administração Financeira e Orçamentária, Administração de Empresas.

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.

Vagas: 471

471 Administração (55)

Ciências Contábeis (25)

Ciências Econômicas (10)

Engenharia de Produção (5)

Tecnologia em Gestão Comercial (10)

Logística / Tecnologia em Logística (4)

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (7)

Nutrição (1)

Pedagogia (50)

Licenciatura em Artes Visuais (20)

Licenciatura em Artes (20)

Licenciatura em História (20)

Licenciatura em Geografia (20)

Licenciatura em Matemática (20)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)

Licenciatura em Ciências Biológicas (20)

Licenciatura em Letras Português (20)

Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)

Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)

Licenciatura em Letras Português e Francês (20)

Comunicação Social - Jornalismo (1)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (13)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise em Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)

Ensino Médio (10)

Técnico em Administração (30)

Técnico em Logística (5)

Técnico em Segurança do Trabalho (2)

Técnico em Enfermagem (5)

Técnico em Eletrotécnica (3)

Técnico em Mecânica (3)

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 1.200.