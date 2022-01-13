Mais de 840 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

Janeiro é um mês com boas chances de conseguir um estágio, pois muitos contratos foram encerrados e as empresas procuram novos candidatos. Estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades abertas no Espírito Santo. Ao todo, são 847 vagas, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil mensais.
Empresas de recrutamento e seleção de estagiários reúnem chances para atuação na Grande Vitória e no interior do Estado. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada uma delas.
A SBM Offshore está com inscrições abertas para o Programa de Estágio até o dia 15 de janeiro. Podem participar alunos dos cursos de Administração, Engenharias, Psicologia, Economia e áreas de computação que tenham formatura prevista para janeiro de 2024. As vagas são para atuar no Rio de Janeiro, em Santos ou em Vitória.
É necessário ter inglês fluente. A empresa atua no fornecimento de soluções flutuantes de produção para o setor de energia offshore. Ao todo, são sete embarcações em operação no Brasil. A companhia emprega pessoas no mundo todo, em escritórios, bases operacionais em terra e tripulação embarcada em navios.
CONFIRA AS VAGAS
SBM OFFSHORE
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no processo seletivo até 15 de janeiro, no site.
Bolsa: não informado
- Vagas:
- Engenharia e Arquitetura Naval
- Engenharia de Produção
- Engenharia Química
- Ciência da Computação
- Engenharia Mecânica
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Elétrica e Automação
- Administração
- Psicologia
- Economia
JOVEM VALOR
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
- Vagas: 89
- Ensino Médio (20 em Vitória, 19 em Vila Velha, 15 na Serra e 13 em Linhares)
- Técnico em Administração (1 em Vitória, 3 em Vila Velha, 3 na Serra, 1 em Colatina, 1 em Linhares, 1 em Baixo Guandu e 1 em Santa Maria de Jetibá)
- Técnico em Automação (1 em Linhares)
- Técnico em TI (1 na Serra)
- Administração (1 em Vila Velha, 1 em Santa Maria de Jetibá, 1 em Colatina, 1 em Linhares e 1 em Baixo Guandu)
- Gastronomia (1 em Vitória)
- Marketing ou Publicidade e Propaganda (1 na Serra)
- Ciências Contábeis (1 na Serra e 1 em Vila Velha)
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Bolsas: variam entre R$ 400,00 e R$ 2.256,33.
- Vagas: 168, distribuídas pelas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares, São Mateus, Colatina e Guarapari, Aracruz, Afonso Cláudio.
- Ensino médio: todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Mecânica Industrial
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Hospedagem
- Técnico em Hotelaria
- Técnico em Mecânica Industrial
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Auxiliar Administrativo
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Eletrotécnica
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Logística
- Cinema e mídias digitais
- Marketing Digital
- Educação Física e Esporte
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informação
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras - Português
- Letras – Inglês
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Gestão Recursos Humanos
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Comércio Exterior
- Informática- Programação
- Comunicação em Mídias Digitais
- Matemática
- Matemática Aplicada e Computacional
- Geografia
- História
- Ciências Biológicas
- Psicologia
- Tecnologia da Informação
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Farmácia
- Gestão de Turismo
- Ciências Econômicas
- Matemática Aplicada e Computacional
- Gestão Estratégica de Pessoas
- Departamento Pessoal
- Nutrição
- Comunicação Social - Rádio e TV
- Odontologia
- Arquivologia
- Química
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Biblioteconomia
- Enfermagem
- Pós-graduação em: Pós em Administração, Administração Financeira e Orçamentária, Administração de Empresas.
CIEE-ES
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Vagas: 471
- Administração (55)
- Ciências Contábeis (25)
- Ciências Econômicas (10)
- Engenharia de Produção (5)
- Tecnologia em Gestão Comercial (10)
- Logística / Tecnologia em Logística (4)
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (7)
- Nutrição (1)
- Pedagogia (50)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Português (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Jornalismo (1)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (13)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise em Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Ensino Médio (10)
- Técnico em Administração (30)
- Técnico em Logística (5)
- Técnico em Segurança do Trabalho (2)
- Técnico em Enfermagem (5)
- Técnico em Eletrotécnica (3)
- Técnico em Mecânica (3)
IEL-ES
Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 1.200.
- Vagas: 119, para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Linhares.
- Administração
- Análise de Sistemas
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design de Interiores
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Economia
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Recursos Humanos
- Sistema da Informação
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Química
- Tecnólogo em RH
- Ensino Médio