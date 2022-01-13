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Oportunidades

Mais de 840 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

Chances são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jan 2022 às 11:37

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 11:37

Janeiro é um mês com boas chances de conseguir um estágio, pois muitos contratos foram encerrados e as empresas procuram novos candidatos. Estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades abertas no Espírito Santo. Ao todo, são 847 vagas, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil mensais.
Empresas de recrutamento e seleção de estagiários reúnem chances para atuação na Grande Vitória e no interior do Estado. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada uma delas.
Estágio
Janeiro tem muitas vagas de estágio abertas no ES Crédito: Pixabay
A SBM Offshore está com inscrições abertas para o Programa de Estágio até o dia 15 de janeiro. Podem participar alunos dos cursos de Administração, Engenharias, Psicologia, Economia e áreas de computação que tenham formatura prevista para janeiro de 2024. As vagas são para atuar no Rio de Janeiro, em Santos ou em Vitória.
É necessário ter inglês fluente. A empresa atua no fornecimento de soluções flutuantes de produção para o setor de energia offshore. Ao todo, são sete embarcações em operação no Brasil. A companhia emprega pessoas no mundo todo, em escritórios, bases operacionais em terra e tripulação embarcada em navios.

CONFIRA AS VAGAS

SBM OFFSHORE

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no processo seletivo até 15 de janeiro, no site.
Bolsa: não informado
  • Vagas: 
  • Engenharia e Arquitetura Naval
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Química
  • Ciência da Computação
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia de Petróleo
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Elétrica e Automação
  • Administração
  • Psicologia
  • Economia

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
  • Vagas: 89
  • Ensino Médio (20 em Vitória, 19 em Vila Velha, 15 na Serra e 13 em Linhares) 
  • Técnico em Administração (1 em Vitória, 3 em Vila Velha, 3 na Serra, 1 em Colatina, 1 em Linhares, 1 em Baixo Guandu e 1 em Santa Maria de Jetibá)
  • Técnico em Automação (1 em Linhares)
  • Técnico em TI (1 na Serra)
  • Administração (1 em Vila Velha, 1 em Santa Maria de Jetibá, 1 em Colatina, 1 em Linhares e 1 em Baixo Guandu)
  • Gastronomia (1 em Vitória)
  • Marketing ou Publicidade e Propaganda (1 na Serra)
  • Ciências Contábeis (1 na Serra e 1 em Vila Velha)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Bolsas: variam entre R$ 400,00 e R$ 2.256,33.
  • Vagas: 168, distribuídas pelas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares, São Mateus, Colatina e Guarapari, Aracruz, Afonso Cláudio. 
  • Ensino médio: todas as séries
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Marketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Mecânica Industrial
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Hospedagem
  • Técnico em Hotelaria
  • Técnico em Mecânica Industrial
  • Técnico em Eletromecânica
  • Técnico em Auxiliar Administrativo
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Design Gráfico
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Logística
  • Cinema e mídias digitais
  • Marketing Digital
  • Educação Física e Esporte
  • Ciências da Computação
  • Sistemas de Informação
  • Gastronomia
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Letras - Português
  • Letras – Inglês
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Gestão Recursos Humanos
  • Gestão Comercial e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Comércio Exterior
  • Informática- Programação
  • Comunicação em Mídias Digitais
  • Matemática
  • Matemática Aplicada e Computacional
  • Geografia
  • História
  • Ciências Biológicas
  • Psicologia
  • Tecnologia da Informação
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Farmácia
  • Gestão de Turismo
  • Ciências Econômicas
  • Matemática Aplicada e Computacional
  • Gestão Estratégica de Pessoas
  • Departamento Pessoal
  • Nutrição
  • Comunicação Social - Rádio e TV
  • Odontologia
  • Arquivologia
  • Química
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia da Computação
  • Biblioteconomia
  • Enfermagem
  • Pós-graduação em: Pós em Administração, Administração Financeira e Orçamentária, Administração de Empresas.

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
  • Vagas: 471
  • Administração (55)
  • Ciências Contábeis (25)
  • Ciências Econômicas (10)
  • Engenharia de Produção (5)
  • Tecnologia em Gestão Comercial (10)
  • Logística / Tecnologia em Logística (4)
  • Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (7)
  • Nutrição (1)
  • Pedagogia (50)
  • Licenciatura em Artes Visuais (20)
  • Licenciatura em Artes (20)
  • Licenciatura em História (20)
  • Licenciatura em Geografia (20)
  • Licenciatura em Matemática (20)
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
  • Licenciatura em Letras Português (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
  • Comunicação Social - Jornalismo (1)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (13)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise em Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
  • Ensino Médio (10)
  • Técnico em Administração (30)
  • Técnico em Logística (5)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (2)
  • Técnico em Enfermagem (5)
  • Técnico em Eletrotécnica (3)
  • Técnico em Mecânica (3)

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 1.200.
  • Vagas: 119, para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Linhares.
  • Administração
  • Análise de Sistemas
  • Arquitetura
  • Biblioteconomia
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design de Interiores
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Direito
  • Economia
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia  Sanitária e Ambiental
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Recursos Humanos
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em  Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em  Logística
  • Técnico em  Mecânica 
  • Técnico em  Química
  • Tecnólogo em RH 
  • Ensino Médio

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