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Jovens talentos

Mais de 500 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior atuarem em empresas da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 09:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 ago 2021 às 09:32
Oportunidade de estágio para estudantes
Estágio é a oportunidade dos estudantes terem contato com o mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Estão abertas no Espírito Santo 508 vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades estão disponíveis em quatro empresas de recrutamento de candidatos para atuação em organizações instaladas na Grande Vitória, em Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.350.
No Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), a oferta é de 338 chances, sendo 304 para alunos de nível superior e 34 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200 e os candidatos recebem ainda vale transporte e, eventuais outros benefícios. Para se inscrever, é necessário ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
A agência de recrutamento Jovem Valor oferece 64 vagas. Há chances para estudantes de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Guarapari. Eles receberão bolsas que vão de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para alunos de cursos superiores.
O IEL Espírito Santo está com 99 oportunidades de estágio abertas para quem quer atuar em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
Já o Portal Super Estágios conta com sete oportunidades em Vitória, Vila Velha e Cariacica, para estudantes de nível superior, com bolsas que variam entre R$ 600 e R$ 844.
Mais de 500 vagas de estágio no ES com bolsa de até 1.3 mil reais

CONFIRA AS VAGAS E COMO SE INSCREVER

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.  
Vagas: 338
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
  • Cursos: 
  • Administração (6)
  • Ciências Contábeis (2)
  • Pedagogia (150)
  • Nutrição (1)
  • Arquitetura e Urbanismo (2)
  • Licenciatura em História (25)
  • Licenciatura em Geografia (25)
  • Licenciatura em Letras Português (25)
  • Licenciatura em Matemática (25)
  • Licenciatura Educação Física (25)
  • Engenharia Mecânica (1)
  • Engenharia de Produção (2)
  • Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (1)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
  • Ensino Médio / EJA (3)
  • Técnico em Administração (23)
  • Técnico em Administração (2)
  • Técnico em Logística (1)
  • Técnico em Metalurgia (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (2)
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Vagas: 7
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 844.
  • Cursos:
  • Administração (4)
  • Fisioterapia (2)
  • Contabilidade (1)

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site.
Vagas: 64
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
  • Cursos: 
  • Ensino médio (54)
  • Técnico em Administração (3)
  • Administração (2)
  • Educação Física (1)
  • Marketing e Publicidade e Propaganda (3)
  • Ciências Contábeis (1)

IEL-ES

Como se candidatar: os candidatos devem acessar o site.
Vagas: 99
Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.350.
  • Cursos:
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Economia
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda 
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Química
  • Técnico em Rede de Computadores
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Ensino Médio

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