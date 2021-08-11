Mais de 500 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Estão abertas no Espírito Santo 508 vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades estão disponíveis em quatro empresas de recrutamento de candidatos para atuação em organizações instaladas na Grande Vitória, em Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.350.
No Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), a oferta é de 338 chances, sendo 304 para alunos de nível superior e 34 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200 e os candidatos recebem ainda vale transporte e, eventuais outros benefícios. Para se inscrever, é necessário ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
A agência de recrutamento Jovem Valor oferece 64 vagas. Há chances para estudantes de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Guarapari. Eles receberão bolsas que vão de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para alunos de cursos superiores.
O IEL Espírito Santo está com 99 oportunidades de estágio abertas para quem quer atuar em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
Já o Portal Super Estágios conta com sete oportunidades em Vitória, Vila Velha e Cariacica, para estudantes de nível superior, com bolsas que variam entre R$ 600 e R$ 844.
Mais de 500 vagas de estágio no ES com bolsa de até 1.3 mil reais
CONFIRA AS VAGAS E COMO SE INSCREVER
CIEE-ES
Vagas: 338
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Administração (6)
- Ciências Contábeis (2)
- Pedagogia (150)
- Nutrição (1)
- Arquitetura e Urbanismo (2)
- Licenciatura em História (25)
- Licenciatura em Geografia (25)
- Licenciatura em Letras Português (25)
- Licenciatura em Matemática (25)
- Licenciatura Educação Física (25)
- Engenharia Mecânica (1)
- Engenharia de Produção (2)
- Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (1)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Ensino Médio / EJA (3)
- Técnico em Administração (23)
- Técnico em Administração (2)
- Técnico em Logística (1)
- Técnico em Metalurgia (1)
- Técnico em Eletrotécnica (2)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 7
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 844.
- Cursos:
- Administração (4)
- Fisioterapia (2)
- Contabilidade (1)
JOVEM VALOR
Como se candidatar: os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site.
Vagas: 64
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Cursos:
- Ensino médio (54)
- Técnico em Administração (3)
- Administração (2)
- Educação Física (1)
- Marketing e Publicidade e Propaganda (3)
- Ciências Contábeis (1)
IEL-ES
Como se candidatar: os candidatos devem acessar o site.
Vagas: 99
Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.350.
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Economia
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Informática
- Técnico em Química
- Técnico em Rede de Computadores
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Ensino Médio