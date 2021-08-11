Mais de 500 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Estágio é a oportunidade dos estudantes terem contato com o mercado de trabalho Crédito: Pixabay

No Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), a oferta é de 338 chances, sendo 304 para alunos de nível superior e 34 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200 e os candidatos recebem ainda vale transporte e, eventuais outros benefícios. Para se inscrever, é necessário ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

A agência de recrutamento Jovem Valor oferece 64 vagas. Há chances para estudantes de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Guarapari. Eles receberão bolsas que vão de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para alunos de cursos superiores.

O IEL Espírito Santo está com 99 oportunidades de estágio abertas para quem quer atuar em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Já o Portal Super Estágios conta com sete oportunidades em Vitória, Vila Velha e Cariacica, para estudantes de nível superior, com bolsas que variam entre R$ 600 e R$ 844.

Your browser does not support the audio element. Mais de 500 vagas de estágio no ES com bolsa de até 1.3 mil reais

CONFIRA AS VAGAS E COMO SE INSCREVER

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

Vagas: 338

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.

Cursos:

Administração (6)

Ciências Contábeis (2)

Pedagogia (150)

Nutrição (1)

Arquitetura e Urbanismo (2)

Licenciatura em História (25)

Licenciatura em Geografia (25)

Licenciatura em Letras Português (25)

Licenciatura em Matemática (25)

Licenciatura Educação Física (25)

Engenharia Mecânica (1)

Engenharia de Produção (2)

Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (1)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)

Ensino Médio / EJA (3)

Técnico em Administração (23)

Técnico em Administração (2)

Técnico em Logística (1)

Técnico em Metalurgia (1)

Técnico em Eletrotécnica (2)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

Vagas: 7

Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 844.

Cursos:

Administração (4)

Fisioterapia (2)

Contabilidade (1)

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site.

Vagas: 64

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Cursos:

Ensino médio (54)

Técnico em Administração (3)

Administração (2)

Educação Física (1)

Marketing e Publicidade e Propaganda (3)

Ciências Contábeis (1)

IEL-ES

Como se candidatar: os candidatos devem acessar o os candidatos devem acessar o site

Vagas: 99

Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.350.